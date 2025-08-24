PlayStation Plus: Diese 11 neuen Gratis-Spiele gibt es ab sofort für euch

Essential ist schon abgehakt, jetzt folgen PlayStation Plus Extra und Premium: Ja, es ist wieder soweit. Sony hat die neuen Gratis-Spiele verraten, die ihr ab sofort auf eurer PlayStation 4 und PlayStation 5 zocken könnt.

Wie üblich gilt immer die Einschränkung: Zugreifen könnt ihr auf das jetzt vorgestellte Angebot nur, wenn ihr eine der beiden teureren Abo-Stufen auf den Konsolen abgeschlossen habt. Ohne den monatlichen Griff zur Brieftasche geht ihr ansonsten leer aus, das gilt ebenso, wenn ihr nur über Essentials verfügt.

PlayStation Plus: Die neuen Gratis-Spiele für Extra & Premium im Juli

Jetzt kommen wir aber mal zu den brandaktuellen Fakten: Im August bekommt ihr mit PlayStation Plus Extra insgesamt neun neue Spiele. Diese werden demnächst dem Abo hinzugefügt. Habt ihr sogar die Premium-Stufe inne, könnt ihr außerdem über zwei weitere Horror-Klassiker freuen.

Bei PS Plus Extra sieht die Liste der frisch enthüllten Gratis-Games demnach wie folgt aus:

Sword of the Sea – PS5

– PS5 Mortal Kombat 1 – PS5

– PS5 Marvel’s Spider-Man – PS4, PS5

– PS4, PS5 Earth Defense Force 6 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Unicorn Overlord – PS4, PS5

– PS4, PS5 Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key – PS4, PS5

– PS4, PS5 Indika – PS5

– PS5 Harold Halibut – PS5

– PS5 Coral Island – PS5

Eines der zumindest optisch vielversprechendsten Highlights ist in diesem Monat Sword of the Sea, welches bereits vor wenigen Wochen als Neuzugang angekündigt worden ist. Das Adventure stammt aus der Feder des Abzu- und Pathless-Studios, während die Grafik sehr an den einstigen PS3-Hit Journey erinnert. Ob es auch spielerisch in eine ähnliche Richtung geht, könnt ihr fortan auf der PlayStation 5 herausfinden.

Beim Premium-Angebot fällt die Auswahl etwas kleiner aus. Hier könnt ihr euch im August über den folgenden Zuwachs im Abo erfreuen:

Resident Evil 2 (PS1) – PS4, PS5

– PS4, PS5 Resident Evil 3 (PS1) – PS4, PS5

Alle hier gelisteten Titel könnt ihr seit Dienstag, dem 19. August 2025, eurer Bibliothek hinzufügen und herunterladen. Wollt ihr hingegen wissen, welche Gratis-Spiele es bei PlayStation Plus Essential gibt, erfahrt ihr das in einer separaten Meldung bei uns.

