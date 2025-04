PlayStation Plus: Das sind die neuen „Gratis“-Spiele für Extra & Premium im April

Der April nähert sich der Mitte, das heißt für euch: Es gibt bald wieder neue Spiele im Rahmen von PlayStation Plus, zumindest wenn ihr in den Kategorien Extra oder Premium unterwegs seid. Die genauen Titel hat Sony schon jetzt verraten.

Sofern ihr eines der beiden teureren Abos des Sony-Dienstes abgeschlossen habt, könnt ihr euch demnächst auf frischen Nachschub freuen. Insgesamt acht neue Spiele warten auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5 auf euch. Um welche Games es genau geht und wann sie freigeschaltet werden, verraten wir euch im Folgenden.

PS Plus Extra & Premium: Die Liste der neuen „Gratis“-Spiele für April

Vorweg sei erwähnt: Die jetzt angekündigten Spiele sind nur Spieler*innen zugänglich, die sich für PlayStation Plus Extra oder Premium entschieden haben. Beide Stufen kosten etwas mehr als das bekannte Essential-Abo, enthalten dafür aber auch deutlich mehr Spiele. Das Konzept ähnelt ein wenig dem Xbox Game Pass, sprich monatlich gibt es ein paar Neuzugänge.

Lesetipp: Die besten PS Plus-Spiele verraten wir euch in unserer Topliste

Im April könnt ihr euch deshalb auf die folgenden neuen Spiele freuen, die schon bald über PlayStation Plus Extra spielbar sind:

Hogwarts Legacy – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 Blue Prince – PS5

– PS5 Lost Records: Bloom & Rage – PS5

– PS5 EA Sports PGA Tour – PS5

– PS5 Battlefield 1 – PS4

– PS4 PlateUp! – PS4 & PS5

Das heimliche Highlight in diesem Monat ist – obwohl die Open World von Hogwarts Legacy, der Story-Blockbuster Lost Records: Bloom & Rage und der Shooter Battlefield 1 sicherlich auch Höhepunkte sind – ein Blue Prince. Die Mixtur aus Roguelike und Puzzlespiel ist bereits jetzt ein heißer Anwärter für das Spiel des Jahres. Dafür steht auch eine beeindruckende Durchschnittsbewertung von 92 / 100 auf Metacritic. Zugegeben: Die gerade mal 25 Reviews auf der beliebten Plattform sind nicht gerade zahlreich, doch das sollte euch nicht davon abhalten, das mysteriöse Haus namens Mt. Holly zu erkunden.

Falls ihr sogar über PlayStation Plus Premium verfügt, dürft ihr zusätzlich noch diese Klassiker in Augenschein nehmen:

Alone in the Dark 2 – PS4 & PS5

– PS4 & PS5 War of the Monsters – PS4 & PS5

Bevor ihr euch jedoch auf die frische Lieferung stürzt, müsst ihr noch ein wenig die Controller-Finger still halten. Erst ab dem 15. April 2025 wird das Angebot von PS Plus Extra und Premium erweitert. In der Zwischenzeit lohnt sich eventuell ein Blick auf die drei „Gratis“-Spiele für PlayStation Plus Essential, welche seit wenigen Tagen erhältlich sind.

Quellen: PS Blog