PlayStation Plus: Fan teilt jetzt wertvollen Tipp für Abonnenten – „Lektion auf die harte Tour gelernt“

Eigentlich ist das Prinzip ein simples: Mit einem Abonnement bei Sonys Spiele-Service, PlayStation Plus, sichert ihr euch Monat für Monat taufrische Titel, für die ihr sonst abseits der Mitgliedschaft löhnen müsstet. Dabei stehen euch die Gratis-Games der Essential-Stufe zur Auswahl, völlig gleich, welche ihr abonniert habt.

Drei bis vier kostenlose Spiele sind hier mit jedem neuen Kalenderblatt inbegriffen und – ungleich der Extra- und Premium-Stufe – könnt ihr eben jene für immer und ewig euer Eigen nennen. Natürlich noch immer unter der Voraussetzung, dass ihr Sonys Service treu bleibt. Abseits davon verlassen sie das Abonnement aber niemals, anders, als sie es bei den anderen beiden Tiers tun. Ein Mitglied der Community teilt aus diesem Grund jetzt einen simplen, aber ebenso wertvollen Tipp, den auch ihr besser beherzigen solltet.

PlayStation Plus: „Es hat sich endlich gelohnt“ – diesen Tipp legt euch die Community ans Herz

„Es hat sich endlich gelohnt, all diese zufälligen PlayStation Plus-Spiele hinzuzufügen“, liest sich ein recht aktueller Beitrag auf Reddit dieser Tage. Und auch, wenn dies womöglich überraschen mag, aber tatsächlich gibt es genügend Spielerinnen und Spieler, die diesen Ansatz bislang nicht verfolgten – ganz zu ihrem Nachteil. „Jeden Monat füge ich alle neuen PS Plus-Spiele zu meiner Bibliothek hinzu, auch diejenigen, die mich nicht interessieren, und normalerweise ärgere ich mich ein wenig über all diesen Müll in meiner Bibliothek, aber heute war ich krank und brauchte etwas, das nach dummem Spaß aussah, fand Descenders und verdammt, dieses Spiel ist großartig! Wie konnte ich das übersehen, als es hinzugefügt wurde?“ heißt es weiter.

Selbiges solltet auch ihr tun, damit ihr euch in Zukunft nicht ärgert – wie so manch andere Userin und so manch anderer User, die oder der das Leid auf Reddit mitteilt. Klar, noch einfacher ist es, sich nur die kostenlosen Spiele bei PlayStation Plus zu schnappen, die einen auch ansprechen. Doch letzten Endes gibt es keinen Grund, nicht alle Gratis-Games einzusacken, wenn ihr schon einmal die Gelegenheit dazu bekommt. Immerhin müsst ihr sie nicht einmal downloaden und damit wertvollen Platz auf eurer PS5 verschwenden und es ist immer besser, zumindest die Wahl zu haben, den Titeln doch eine Chance zu geben.

Dies wird auch in den weiteren Wortmeldungen unter dem Post deutlich: „Der beste Grund, Spiele zur Bibliothek hinzuzufügen … Man weiß nie, wann man sie spielen möchte“, heißt es beispielsweise hier. Und weiter: „Ich habe diese Lektion auf die harte Tour gelernt, als ich Slay The Spire übersprungen habe. Pshh, ein Kartenspiel? Das werde ich nie spielen. Mann, war ich ein Idiot“. „Ich wünschte, ich hätte das getan, denn es gibt einige aus den Jahren 2022/23, die ich übersprungen habe, weil ich sie entweder vergessen habe oder dachte, ich würde sie nicht spielen wollen“, pflichtet auch syndicatevision bei.

Lasst also besser Vor- statt Nachsicht walten und sichert euch die kostenlosen Spiele bei PlayStation Plus, solange ihr die Gelegenheit dazu habt.

