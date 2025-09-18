PlayStation Plus: Fans begeistert von grandiosem Gratis-Game – „großartigstes Rollenspiel, das ich je gespielt habe“

Starke Spiele, die ihr kostenlos im Abonnement von PlayStation Plus daddeln könnt, gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Doch ein ganz bestimmtes Rollenspiel zieht aktuell die Aufmerksamkeit auf sich, gilt es doch gemeinhin als eines der stärksten der jüngeren Vergangenheit.

Kein Wunder, immerhin handelt es sich dabei um die gefeierte Neuauflage eines geliebten Klassikers, der den kreativen Köpfen von Square Enix entspringt und schon auf der ersten PlayStation ein echter Hit war. Über 25 Jahre später verzaubert der Titel noch immer seine Fans, die ihn nicht nur sozialen Netzwerken und Online-Foren in den Himmel heben.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Eines der besten Rollenspiele der Moderne findet ihr bei PlayStation Plus

Sicher konntet ihr es euch bereits denken, aber beim besagten Rollenspiel handelt es sich um Final Fantasy 7 Remake Intergrade, welches sich hinter dem Extra-Tier von PlayStation Plus versteckt. Wie der Name bereits verrät, hat Square Enix das 1997 erschienene Action-Rollenspiel für moderne Konsolen aufgefrischt und damit einen modernen Klassiker geschaffen. Nachdem bereits der erste Teil und auch dessen Nachfolger bereitstehen, werkelt man derweil an dem dritten, der den Abschluss der 2021 erneut zum Leben erweckten Saga darstellen soll.

Auf Reddit stellte dieser Tage eine Nutzerin oder ein Nutzer die Frage, wo man denn bei all den spannenden Spielen, die das Abonnement bei PS Plus einem offen hält, anfangen soll. Die Kommentare überschlugen sich fast schon selbstredend mit Empfehlungen, liest man hier doch mitunter von Evergreens wie God of War, The Last of Us oder Ghost of Tsushima. Auch FF7 wird mehrfach in den Ring geworfen, heißt es in einem Kommentar doch ganz schnörkellos: „Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Großartigstes JRPG, das ich neben Persona 4 jemals gespielt habe“.

Auch spannend: Final Fantasy 7: Dritter Teil voll im Zeitplan – Wichtiger Schritt in puncto Story

Diesem schließen sich nicht nur weitere Wortmeldungen an, auch auf Metacritic weiß der Titel mit einem starken Score von satten 89 von 100 Punkten von sich zu überzeugen. Das Beste daran: Ihr müsst zuvor keinen einzigen Final Fantasy-Teil gespielt haben, um in den Genuss des siebten zu kommen. Die Story steht für sich allein und ist in sich abgeschlossen. Im Mittelpunkt jener steht der junge Söldner Cloud Strife, der sich einer Gruppe von Rebellen anschließt, die sich gegen den übermächtigen Shinra-Megakonzern stellen.

Von Seiten des Gameplays könnt ihr einen actiongeladenen Mix aus Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen erwarten, der von einer mitreißenden wie epischen Erzählung umspannt wird, die euch zahllose Spielstunden fesseln dürfte. Dank unseres Tests zu Final Fantasy 7 Remake Intergrade erhaltet ihr einen noch ausführlicheren Eindruck davon, was euch mit dem riesigen Rollenspiel erwartet. Und wer sich nach weiteren kostenlosen Spielen bei PlayStation Plus umsieht, wird ebenfalls bei uns fündig.

Quellen: Reddit