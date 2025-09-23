PlayStation Plus: Fans empfehlen jetzt unterschätztes Gratis-Juwel – „besser als ich erwartet hatte“

Wer im Kosmos der kostenlosen Spiele, die Sony uns über seinen Premium-Service in aller Regelmäßigkeit serviert, den Überblick verliert, ist damit nicht allein. Immer wieder tauschen sich die Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus darüber aus, welche Titel sich so richtig lohnen – und stoßen dabei auf ein paar echte Geheimtipps.

So auch dieses Mal, denn ein eher unterschätzter, fast schon gut versteckter Vertreter, wird dieser Tage bei regnerischem Herbstwetter wärmstens von seinen Anhängerinnen und Anhängern empfohlen. Denn obwohl ein namhafter, weltbekannter Publisher hinter dem Gratis-Juwel steht, scheinen noch lange nicht alle Mitglieder des Abo-Service auf das Action-Adventure aufmerksam geworden zu sein.

PlayStation Plus: Dieses Action-Adventure begeistert jetzt seine Fans – „Gute Empfehlung“

Völlig verständlich: Bei all den Bangern, die uns die japanische Technikschmiede mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus so vorsetzt, verlieren wir schnell einmal den Blick für die kleineren, nicht minder spielenswerten Perlen, die man im Abonnement noch so findet. So ist es ebenso wenig verwunderlich, dass zwischen Gratis-Granaten wie Lies of P, The Last of Us oder Ghost of Tsushima so mancher Blockbuster um seine Aufmerksamkeit kämpfen muss. Beispielhaft dafür: Das bereits 2021 erschienene Marvel’s Guardians of the Galaxy, das immer wieder in Empfehlungen der Community auftaucht.

So auch dieses Mal, denn bei der Frage nach „versteckten Juwelen“ bei PS Plus, die eine Userin oder ein User jüngst auf Reddit stellte, tritt auch das Superhelden-Spektakel erneut aus den Schatten hervor. Zwar ist man sich auch hier nicht ganz sicher, ob der Titel tatsächlich noch zu den Geheimtipps zu zählen ist, einig ist man sich jedoch darüber, dass er mit zahlreichen spannenden Spielstunden aufwartet. Von Eidos-Montréal entwickelt und von Square Enix veröffentlicht, fliegen die Wächter der Galaxie wohl noch immer unter dem Radar von so mancher und so manchem Genre-Liebhabenden.

„Ich weiß nicht, ob es wirklich „versteckt“ ist. Aber von der Liste, die du hier angegeben hast, würde dir Guardians of the Galaxy bestimmt gefallen“, so einer der bekräftigenden Kommentare. „Da stimme ich zu. Es war besser als ich erwartet hatte“ und „Gute Empfehlung, war ein gutes Spiel. Viel besser, als ich vor dem Spielen gedacht hätte“, so lesen sich weitere Wortmeldungen. Doch trotz der Tatsache, dass es „überraschend großartig“ und sogar so gut sein soll, dass ein*e andere*r Nutzer*in es sogar ganze drei Mal durchgespielt habe, blieb es Square Enix zufolge hinter seinen Erwartungen zurück.

Diesen stellen sich auch zahllose positive Kritiken entgegen, so mitunter unser Test zu Marvel’s Guardians of the Galaxy, der der unterhaltsamen Helden-Action nur einige kleine Schwächen, aber dafür „extrem gutes Storytelling und viel Humor aus dem Hut“ bescheinigte. Falls eben jenes wider Erwarten so gar nicht euer Ding ist, empfehlen wir euch, einen Blick auf ein weiteres Gratis-Game bei PlayStation Plus zu werfen, auf welches seine Fans immer wieder schwören.

Quellen: Reddit