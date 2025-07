PlayStation Plus: Fans feiern jetzt düsteres Gratis-Juwel – „Ich habe das Spiel geliebt“

Mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus stehen euch etliche kostenlose Spiele zur Auswahl, in denen ihr zahllose Stunden versenken könnt. Über drei brandneue Gratis-Games dürft ihr euch mit dem August wieder freuen – und ein gefeiertes Juwel davon hat es der Community jetzt besonders angetan.

Schon seit einigen Jahren zählt das actiongeladene RPG zu den besten Vertretern seiner Art, schlägt das aus südkoreanischem Studio stammende Spiel doch in die beliebte Sparte der Soulslikes, die nicht aus FromSoftwares Feder entsprungen sind. Wer es sich jetzt noch nicht denken kann, dem helfen wir mit den folgenden Zeilen auf die Sprünge.

PlayStation Plus: Fans begeistert von starkem Soulslike – „das beste kostenlose Spiel aller Zeiten“

Die Augustauswahl der kostenlosen Spiele, die ihr mit einem Abonnement bei PlayStation Plus für immer geschenkt bekommt, kann sich laut den Wortmeldungen auf Reddit und Co. sehen lassen. Hier schwärmen Nutzende schon jetzt vom „besten Monat aller Zeiten“, denn tatsächlich stellen alle drei Gratis-Games eine Bereicherung in den Augen der Abonnentinnen und Abonnenten dar. Doch neben dem Zombie-Survivalspaß DayZ und der an die allseits beliebte Animevorlage angelehnten Adaption My Hero One’s Justice 2 strahlt ein Spiel über alle anderen hinweg, obwohl es einen sonst eher düsteren Vibe versprüht: Lies of P.

Ab dem 5. August stehen euch die Titel für lau bei PS Plus zur Auswahl und besonders für Liebhaberinnen und Liebhaber von Dark Souls, Bloodborne oder jüngeren Ablegern wie Elden Ring, das mit dem auch von uns getesteten Nightreign jüngst reichlich frisches Futter für FromSoftware-Fans nachgelegt hat, dürfte sich die Wartezeit bezahlt machen – im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr bekommt mit Lies of P eine wahrhaftige Delikatesse der Soulslikes serviert, in der ihr euch in einer alternativen, besonders finsteren Version von Pinocchio auf die Suche nach eurem Schöpfer begebt.

Passend dazu: Für Elden Ring-Fans: Die 10 besten Soulslikes aller Zeiten

Dabei stellen sich euch allerhand grotesk-gruselige Gestalten in den Weg, die es in feinster Souls-Manier mit präzisem Gameplay vor gotisch-viktorianischem Setting zu zerschnetzeln gilt. Falls euch das noch nicht überzeugend genug ist, verleitet womöglich ein Auszug aus den Kommentaren auf Reddit euch zur Vorfreude. Hier überschlägt man sich mit Lob für das neue PlayStation Plus-Spiel: „Lies of P ist das beste kostenlose Spiel aller Zeiten. Ich habe den vollen Preis dafür bezahlt und bin froh darüber. Wer es noch nicht gespielt hat, wird begeistert sein.“, kommentiert eine Userin oder ein User beispielsweise.

Auch in anderen Wortmeldungen liest man ähnliches, von „absolut phänomenal“ über „ich habe das Spiel geliebt“ bis hin zu Versprechen wie „ich werde mich nie wieder über die monatlichen Angebote beschweren“ ist alles dabei. Was das neue kostenlose Spiel so „schockierend gut“ macht, wie es in einem weiteren Kommentar heißt, verrät euch unser Test zu Lies of P an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich. Und wenn ihr mehr zu den beiden weiteren neuen kostenlosen Spielen bei PlayStation Plus erfahren wollt, haben wir ebenfalls das Passende parat.

Quellen: Reddit /@Turbostrider27 & weitere