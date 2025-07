PlayStation Plus: Fans feiern jetzt unterschätztes Gratis-Juwel – „Ich liebe dieses Spiel“

Im schier unendlichen Angebot von PlayStation Plus tummeln sich zahllose kostenlose Spiele, die euch stundenlangen Spaß versprechen. Doch unter den etlichen First Party-Hits, Triple A-Blockbustern und Indie-Perlen verstecken sich manchmal auch Schmuckstücke, denen auf den ersten Blick nur wenig Aufmerksamkeit zukommt.

Völlig zu Unrecht, wie jetzt viele Fans feststellen und sich für das jüngst gefeierte Gratis-Juwel innerhalb der Community aussprechen. Ihnen zufolge handele es sich um einen definitiv unterschätzten Titel, der ursprünglich der mittlerweile obsoleten PlayStation Plus Collection angehörte. Warum ihr die schon 2019 veröffentlichte, offene Welt unbedingt einmal selbst auschecken solltet, verraten euch die Spielenden selbst.

PlayStation Plus: Kostenloses Open World-Spiel überzeugt Fans Jahre nach Release – „der Hammer“

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen: Das kostenlose Spiel, um das es sich hierbei handelt, hört auf den Namen Days Gone und entspringt der Feder der Entwicklerinnen und Entwickler der Bend Studios. Zu seinem Release vor gut sechs Jahren blieb der durchschlagende und erhoffte Erfolg zunächst aus, nun freut sich der Open World-Blockbuster allerdings über seinen zweiten Frühling im Rahmen des PlayStation Plus Extra- und Premium-Tiers.

Hinzu kommt das zuletzt zu Beginn des Jahres erschienene PS5-Remaster von Days Gone, mit welchem die kreativen Köpfe hinter dem Spiel noch einmal ordentlich an der Performance und dem grafischen Glanz ihres Produkts geschraubt haben. An der nicht schlechten, aber sich etwas langsam entfaltenden Story hat sich derweil nichts getan. Noch immer durchstreift ihr das tödliche, postapokalyptische Amerika in der coolen Kutte von Rowdy Deacon St. John, einem Herumtreiber und Kopfgeldjäger, der auf dem löchrigen Asphalt des Action-Adventures um sein Überleben kämpft.

Auch auf Reddit scheinen die Tage von Days Gone derweil noch lange nicht gezählt: „Irgendwelche Days Gone-Fans hier?“, fragt eine Userin oder ein User die Community. „Absolut unglaubliche Open World! Sehr empfehlenswert (inklusive für PS Plus-Mitglieder)“, so weiter. Auch die Antworten fallen überwiegend begeistert aus, schreibt beispielsweise CartoonistDizzyy doch „Ich liebe das Spiel“, während es auch in anderen Kommentaren mit „der Hammer“ oder „es ist großartig“ nur Lob hagelt.

Andere Nutzende berichten davon, dass sie den ursprünglichen Release von Days Gone sogar bis zur Platin-Trophäe durchgespielt hätten – nur um sich der aufgefrischten Version erneut voll und ganz auf der PS5 hinzugeben. Unser Test zum Days Gone Remaster verrät euch, was wir von dem Survival-Spaß halten. Habt ihr Lust auf kostenlose PlayStation-Spiele, aber gerade kein PS Plus parat, haben wir an entsprechender Stelle weitere Gratis-Downloads für euch zur Hand.

Quellen: Reddit / generation_chaos