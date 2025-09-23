PlayStation Plus: Fans feiern jetzt kostenloses Open World-Rollenspiel – „Must Play“ vor der Fortsetzung

Wenn ihr in Besitz einer Mitgliedschaft bei Sonys Spiele-Service seid, erfreut ihr euch sicherlich ohnehin an der riesigen Auswahl an Gratis-Games, die euch im regelmäßigen Takt vorgesetzt werden. Doch ebenso abwechslungsreich und umfangreich die Auswahl von PlayStation Plus ausfallen mag, so überfordernd kann sie auch leicht einmal werden.

Grund genug für die eine oder den anderen, sich bei der Community ein paar Tipps abzuholen, auf welche kostenlosen Spiele bei PS Plus es sich tatsächlich lohnt, den Blick zu richten. Hier überschlagen sich die Meinungen erwartungsgemäß, doch bei einem wunderschönen Open World-Rollenspiel scheint man sich einig zu sein. Sogar so einig, dass es nun als „Must Play“ vor dem Erscheinen seiner Fortsetzung bezeichnet wird…

PlayStation Plus: Ghost of Tsushima solltet ihr unbedingt gespielt haben, bevor der zweite Teil erscheint

Besagtes PlayStation Plus-Spiel hört auf den Namen Ghost of Tsushima und gilt gemeinhin als waschechter Blockbuster, der sich keineswegs hinter seinen Kollegen wie God of War, Final Fantasy 7 oder anderen größeren Kalibern der vergangenen Jahre verstecken muss. Im Gegenteil: Die weitläufige offene und vor allem wunderschöne Welt lädt zum Erkunden und Entdecken ein, während ihr der Geschichte des couragierten Samurai Jin Sakai folgt, der als einer der letzten Überlebenden seines Klans für die Sicherheit seiner Brüder und Schwestern sorgen und sein Zuhause zurückerobern will.

Ghost of Tsushima ist angesiedelt inmitten des 13. Jahrhunderts des feudalen Japans und setzt neben klirrenden Katanas in spannendsten Samurai-Schlachten auf eine mitreißende Erzählung sowie Missionen, die euch eure eigenen Entscheidungen hinterfragen lassen, während ihr durch die von Nebenaktivitäten gespickte Spielwelt wandelt. Der Titel entsprang bereits im Jahr 2020 der Feder der Sucker Punch Productions und weiß bis heute, seine Liebhaberinnen und Liebhaber zu begeistern. Mit Ghost of Yotei erscheint schon in wenigen Wochen die heißersehnte Fortsetzung, die rund 300 Jahre nach den Geschehnissen von Ghost of Tsushima spielt.

Auf die Frage von Redditor Kody-Blu, die oder der sich nach den besten Spielen im Extra-Tier von PlayStation Plus erkundigt, wird natürlich auch der Samurai-Spaß nicht selten aufgezählt. So bescheinigt psyl0c0 beispielsweise, Ghost of Tsushima sei ein „Must Play“, während SunflowerSpinach weiter ausführt: „Ghost of Tsushima ist eines der besten Spiele, die ich von PS Plus erhalten habe. Ich spiele es aktuell und wollte noch nicht aufhören. Es ist großartig. Ich freue mich auf die Veröffentlichung von Ghost of Yotei“.

Weitere Wortmeldungen schließen sich an, heißt es in diesen beispielsweise „Es ist ein Kracher. Großartige Story, unglaublich spaßig und wunderschön“. Auch wir zeigten uns in unserem damaligen, über zehn Seiten langen Test zu Ghost of Tsushima mehr als begeistert, trifft es doch „die goldene Mitte aus Erkundung, Storytelling, Sammelei, Quests und Action.“ Und: Wer den Titel lieber auf dem Computer spielen will, der liest am besten unseren Test der PC-Portierung von Ghost of Tsushima, ehe es am 2. Oktober mit Ghost of Yotei erneut in das feudale Japan geht.

Quellen: Reddit