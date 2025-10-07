PlayStation Plus: Davor haben Fans jetzt Angst – „es ist traurig, aber unvermeidlich“

Abo-Modelle wie PlayStation Plus müssen häufig eine heikle Gratwanderung hinlegen: Genug bieten, um Spieler*innen zur monatlichen Mitgliedschaft zu bewegen und gleichzeitig so günstig sein, dass die Gebühren Profit machen.

Beim Xbox Game Pass schien diese Balance nicht mehr funktioniert zu haben, denn Microsoft kündigte gestern einen massiven Preisanstieg an, was zahlreiche Nutzer*innen dazu gebracht hat, sich kurzerhand vom Service zu verabschieden. Nun grübeln PlayStation Plus-Spieler*innen, ob ihnen bald ähnliches blüht.

PlayStation Plus: Kommt bald die nächste Preiserhöhung?

Die Frage hat Reddit-Nutzer*in nwassassin12 aufgeworfen und will sich Feedback von anderen PlayStation Plus-Fans einholen: „Wird Sony das als Ausrede nutzen, um die Preise zu erhöhen? Oder werden sie stillhalten und versuchen, frustrierte Xbox-Spieler abzugreifen? Und wenn die Preise hoch gehen… bekommen wir vielleicht endlich Day One-Releases auf PS Plus?“, wirft er oder sie in den Ring und hofft auf eine fruchtbare Diskussion zum Thema.

Hier geht’s zum Thread:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren sind sich ziemlich viele sicher: Eine Preiserhöhung für PlayStation Plus ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. „Xbox hat die lustige Angewohnheit, solche Sachen einzuführen und andere folgen dem dann. Also ja, es ist traurig, aber unvermeidlich“, glaubt beispielsweise Nutzer*in Landonk09. Das befürchtet auch terrordactylz: „Das sind keine wirklich vergleichbaren Produkte, aber ja, Sony wird jede Gelegenheit nutzen, Preise zu erhöhen.“

Ob das wirklich passiert und wenn ja, wann und um wie viel, das alles bleibt derzeit reine Spekulation. In Zeiten der Inflation dürfte ein Anstieg aber nicht wirklich überraschen und der Xbox Game Pass hat mit einer saftigen Erhöhung um 50 Prozent beim teuersten Tier ja gerade erst vorgemacht, wie das funktioniert. Fans befürchten auch, dass möglicherweise eine günstigere Kategorie mit Werbung kommen könnte.

Lesetipp: Dieses wichtige Feature verliert der Xbox Game Pass jetzt

Amazon und Netflix haben in der Hinsicht ja bereits Vorarbeit geleistet, nach dem Streaming könnten also Gaming-Abos als nächstes dran sein. Währenddessen kündigen Xbox Game Pass-Nutzer*innen gerade derart flutartig ihre Mitgliedschaft, dass sogar die zuständige Webseite für kurze Zeit abgeschmiert ist. PlayStation Plus-Spieler*innen freuen sich hingegen über die neuen Freebies.

Quelle: Reddit /@nwassassin12, Landonk09, terrordactylz