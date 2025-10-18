PlayStation Plus: Gratis-Juwel wird jetzt für Grafik gelobt – „immer noch das schönste Spiel“

In Sonys Spiele-Service schlummern so einige Perlen, die einer mehr oder minder großen Anhängerschaft überhaupt bekannt sind. Doch nicht immer muss es der nächste Geheimtipp sein, der Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus zu empfehlenden Lobeshymnen anspornt.

Ein kostenloses Spiel, das ohnehin zu den stärkeren Vertretern der Gratis-Games zählt, wird nun – Jahre nach seinem Erscheinen – für seinen grafischen Glanz gepriesen. Die Optik fühle sich ganz nach der „Next-Gen“ an, wie seine Anhängerinnen und Anhänger bestätigen. Und das trotz der Tatsache, dass der beliebte Titel bereits im Jahr 2020 erschienen ist und seit geraumer Zeit zum Angebot von PS Plus zählt.

PlayStation Plus: Gefeiertes Rollenspiel-Highlight überzeugt mit geballter Grafik-Power

Wir wollen euch natürlich gar nicht länger auf die Folter spannen als nötig: Bei dem kostenlosen Spiel, das auch im Jahr 2025 noch zu den Highlights des PlayStation Plus-Abonnements zählt, handelt es sich um kein Geringeres als die Neuauflage von FromSoftwares ikonischem Meilenstein Demon’s Souls, der ursprünglich bereits 2009 erschienen ist. Seinem jüngeren Publikum ist der Entwickler vor allem durch Veröffentlichungen wie die Dark Souls-Reihe, Sekiro oder Kassenschlager Elden Ring ein Begriff.

Doch schon viel früher legten die kreativen Köpfe aus Japan den Grundstein für ihren bis heute anhaltenden Erfolg, der vor allem auf Action-Rollenspielen mit herausforderndem Schwierigkeitsgrad fußt. Der Legende nach wünschte sich Sony seinerzeit ein Spiel, welches in Konkurrenz zum nicht minder gefeierten The Elder Scrolls 4: Oblivion treten könne. FromSoft-Mastermind Hidetaka Miyazaki schoss zwar eventuell etwas über das Ziel hinaus, der Rest ist allerdings eine nicht weniger beeindruckende Geschichte.

Auch spannend:

Ebenso beeindruckend ist auch die geballte Grafik-Power, mit der die aufgefrischte und vor allem aufgehübschte Fassung von Demon’s Souls über ein Jahrzehnt später auf die PlayStation 5 gehievt wurde. Dies verraten mitunter die Kommentare unter einem aktuellen Reddit-Post, mit welchem sich User*in KantinkaObrempong nach den „besten kostenlosen PlayStation-Spielen mit Next-Gen-Grafik“ erkundigt. Auch PlayStation Plus-Titel kämen hierbei in Frage, Hauptsache, sie würden das visuelle Potenzial der PS5 vollends abrufen. In den Empfehlungen finden sich einige große Namen wieder, liest man hier doch unter anderem von Ratchet and Clank, Alan Wake 2, The Last of Us – oder eben Demon’s Souls.

Einer Wortmeldung zufolge sei vor allem letzteres „noch immer das schönste Spiel“, das ihr auf der Konsole und insbesondere im Rahmen eines PlayStation Plus-Abonnements genießen könnt. Das Gameplay wurde bei der Neuauflage übrigens weitestgehend unangetastet gelassen, während man der Grafik eine Hochglanzpolitur verpasste, um die Leistungsfähigkeit der PS5 zu verdeutlichen. Schreckt euch der eingangs erwähnte, herausfordernde Schwierigkeitsgrad von Demon’s Souls allerdings eher ab, habt ihr Glück: Gleich acht weitere Gratis-Games warten bei PS Plus im Oktober auf euch.

Quellen: Reddit