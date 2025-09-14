  1. 4p.de
  3. PlayStation Plus: Gefeiertes Gratis-Juwel wird von Fans jetzt in den Himmel gelobt – „lebensverändernde Erfahrung“
PlayStation Plus: Gefeiertes Gratis-Juwel wird von Fans jetzt in den Himmel gelobt – „lebensverändernde Erfahrung“

Eines der kostenlosen Spiele, die ihr im Abonnement von PlayStation Plus aktuell vorfindet, begeistert jetzt regelrecht seine Fans.

Road 96 Screenshot
© Digixart / Deep Silver via Steam

Seid ihr in Besitz von Sonys Spiele-Service, dürft ihr euch jetzt freuen: PlayStation Plus-Abonnentinnen und -Abonnenten schwärmen aktuell von einem Gratis-Juwel, welches auch ihr so schnell nicht vergessen dürftet.

Klar, im riesigen Aufgebot der virtuellen Videospielbibliothek versteckt sich immer mal wieder das eine oder andere Highlight, wurden wir doch im Laufe der Jahre schon mit feinster Konsolenkost seitens des japanischen Technikriesen versorgt. Doch dieses Mal ist es ein eher unscheinbarer Titel, der aktuell von seinen Fans in den Himmel gehoben wird.

PlayStation Plus: Fans feiern jetzt unscheinbares Gratis-Juwel – „hat eine ganz besondere Atmosphäre“

Das Schönste an einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus dürfte zweifelsohne der Zugriff auf zahllose kostenlose Spiele sein, mit denen ihr euch den einen oder anderen Taler spart und nicht zum Kauf von frischem Futter für die Daddelkiste genötigt seid. Doch davon mal abgesehen, bietet euch der Abo-Service darüber hinaus die Möglichkeit, Titel auszuprobieren, die ihr sonst nicht einmal in Betracht gezogen hättet. So geht es den Spielerinnen und Spielern von Road 96 aktuell.

Auf Reddit findet sich dieser Tage ein Thread, in welchem die Erstellerin oder der Ersteller von ihrer oder seiner Erfahrung mit dem Spiel schwärmt. „Ich wäre niemals über diese lebensverändernde Erfahrung gestolpert, würde es PS Plus nicht geben. Danke, Road 96.“, heißt es hier schon im Titel des Beitrages. In Road 96 begebt ihr euch auf die Suche nach Abenteuern und grenzenloser Freiheit, während ihr auf die unterschiedlichsten Charaktere trefft. Ganz grundlegend ist es aber teilweise sogar ein Survival-Game, welches mit Adventure-Elementen und spielbeeinflussenden Entscheidungen gespickt ist.

Weitere Wortmeldungen schließen sich dem Post an, so schreibt beispielsweise ein*e User*in: „Ausgezeichnet! Freu mich, dass es dir gefallen hat“ und weiter „Ich bin mir nicht sicher, ob es an der künstlerischen Gestaltung, der Musik oder der allgemeinen Klanglandschaft liegt, aber dieses Spiel hat eine ganz besondere Atmosphäre.“ An anderer Stelle wird der kostenlose PlayStation Plus-Titel für seine „schöne Kulisse, Prämisse, Grafik, Musik usw.“ gelobt („Es vermittelt fast ein Gefühl wie in Life Is Strange“), während er allerdings auch für seine Dialoge, die in bestimmten Szenen irritierend gewirkt haben sollen, kritisiert wird.

Auch spannend: PlayStation Plus: Vorsicht vor diesem Angebot – „was für ein Betrug“

Noch mehr Nutzende auf Reddit schwärmen von Road 96, fühlten sie sich doch sogar an das Gefühl ihrer Jugend erinnert, in der sie sich danach sehnten, einfach ins Unbekannte aufzubrechen und neue Erfahrungen zu sammeln. Wer damit noch nicht genug von den kostenlosen Spielen in Sonys Service bekommen hat, dem empfehlen wir einen Blick auf die acht brandneuen Gratis-Games bei PlayStation Plus, die euch schon demnächst erwarten.

