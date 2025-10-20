PlayStation Plus: Gefeiertes Gratis-Spiel bekommt jetzt überraschendes Update – inklusive frischem Feature

Im Abonnement von PlayStation Plus finden sich so einige Perlen und an gefeierten Gratis-Titeln mangelt es bei Weitem nicht. Doch selbst unter den Blockbustern gibt es so manches kostenloses Spiel, das noch einmal heraussticht.

Wenn ein solches dann auch noch ein völlig überraschendes Update spendiert bekommt, das mit einem mächtigen Feature aufwartet, sind Fans zurecht völlig aus dem Häuschen. So nun geschehen mit Demon’s Souls, das exklusiv auf Sonys Spieleplattform zu finden ist und ganze fünf Jahre nach seinem Release mit einer aufregenden Aktualisierung versorgt wurde.

PlayStation Plus: Demon’s Souls bekommt frisches Feature – 5 Jahre nach Release

Solltet ihr in Besitz einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus sein, dürft ihr euch gleich doppelt freuen: Zum einen könnt ihr mit Demon’s Souls eines der schönsten kostenlosen Spiele im Abonnement von Sony zocken, ohne dafür den vollen Preis blechen zu müssen. Auf der anderen Seite versorgt euch ein kostenloses Update mit der Nummer 1.007.000 im Zuge der Septemberaktualisierungen der PS5 nun mit dem neuen, nützlichen Energiesparmodus (via ResetEra).

Völlig gleich, ob ihr Demon’s Souls bereits auf der Platte liegen habt oder ihr auf die physische Version des FromSoft-Rollenspiels zurückgreift: Das Update gibt es für alle Exemplare und gestattet es euch, den sogenannten Power Save-Modus nach Belieben ein- und auszuschalten. Eben jener reduziert die Auflösung neben der Bildrate, sodass ihr beim Spielen weniger Energie über eure PlayStation 5 verbraucht. Dies geht mit einer besseren Kühlung ebenso wie einer erhöhten Energieeffizienz einher.

Passend dazu: Das Remake von Demon’s Souls in unserem ausführlichen Test

Die Framerate ist dabei auf 30 Bilder pro Sekunde gedeckelt, solange der Modus aktiviert bleibt. Für ein Spiel wie Demon’s Souls, welches euch blitzartige Reaktionen abverlangt und eure Reflexe am Controller auf die Probe stellt, möglicherweise nicht die ideale Lösung. Sollte eure Konsole nach einer langen Session allerdings zu Schweißausbrüchen tendieren, dürfte euch die Option definitiv gelegen kommen. Auch andere Vertreter freuen sich über die Möglichkeit, Beispiele finden sich in Death Stranding 2: On The Beach oder Ghost of Yotei.

Demon’s Souls ist ein Teil der PlayStation Plus Extra-Stufe, also im mittleren Preissegment angesiedelt. Ursprünglich als Remake des PS3-Klassikers aus 2009 erschienen, brachte das Souls-Spiel Next Gen-Grafik sowie verbesserte Steuerung neben einigen anderen Quality of Life-Features mit an den Tisch, die vor allem neueren Spielenden unter die Arme greifen sollten. Der Titel reiht sich neben Elden Ring und Dark Souls unter den besten FromSoft-Games im großen Ranking ein, trotz der Tatsache, dass er bislang plattformexklusiv erhältlich ist.

Quellen: ResetEra