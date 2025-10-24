PlayStation Plus – Gratis-Geheimtipp: „Süchtig machendes Prinzip“ erobert Fans im Sturm

Welches Spiel verbirgt sich dahinter, wenn bei Reddits Gaming-Community von „süchtig machendes Prinzip“ die Rede ist oder ein „ausgezeichnetes Spiel“ gefeiert wird? Die kurze Antwort: Die kostenlose Probierversion zum Roguelike-Hit Ball x Pit von Indie-Developer Kenny Sun (Twinfold, Yankai’s Peak) und dem namhaften Publisher Devolver Digital (Baby Steps, Cult of the Lamb).

Die lange Antwort ist ein wenig komplizierter – und dennoch: Der Blick in die Sternebewertung im PlayStation Store spricht erstmal eine eindeutige Sprache, schließlich sind durchschnittliche 4,86 von 5 Sternen, vergeben von fast 600 Spielenden, mehr als beeindruckend (Stand: 21. Oktober). Aber nicht nur dort sorgt Ball x Pit gerade für Begeisterung …

Ball x Pit: kostenlose Probierversion bei PlayStation Plus

Sonys PlayStation ist bei weitem nicht die einzige Gaming-Plattform, worauf der Roguelike-Kracher Ball x Pit seinen Aufschlag tut. Denn auch für Microsofts Xbox steht eine Probierversion zum Download bereit, ebenso für PC-Spieler*innen auf Steam. Auf letzterer wird die Demo übrigens schon seit dem 7. Juni dieses Jahres dargereicht – schneidet bewertungstechnisch ähnlich positiv ab. Dafür steht eine durchschnittlich äußerst positive Bewertung, vergeben von 1.550 Spielenden. Was ist es also, was Roguelike-Fans plattformübergreifend euphorisiert?

Launch Trailer zu Ball x Pit – welches heiß auf Reddit diskutiert wird:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ihr euch aktuell im Rahmen des kostenpflichtigen PS Plus-Abos im PlayStation Store wiederum kostenfrei mit der Probierversion BALL x PIT geben könnt, ist ein „Survival-Roguelite mit Basisbau und harter Ball-Action“, wie es in der Beschreibung heißt. Angesiedelt ist das Ganze in einem Fantasy-Setting, worin ihr einer schier endlosen Reihe von Monstern gegenübersteht. Darüber hinaus erwarten euch einige zackige Gameplay-Mechaniken – allen voran das Ballfusion-System und der Basenbau. Doch was steckt genau dahinter?

Lesetipp: Gefeiertes Gratis-Spiel auf PlayStation Plus bekommt Update

Das sogenannte Ballfusions-System des Roguelikes Ball x Pit ist so zu verstehen: Im Spielverlauf werden euch 60 unterschiedliche Bälle vorgesetzt, die ihr nicht nur ausrüsten, sondern vor allem miteinander kombinieren könnt. Hinter dem augenzwinkernd als Neu-Ballbylon bezeichneten Basenbau, entdeckt ihr wiederum mehr als 70 verschiedene Gebäude, die für das Weiterkommen im Spiel wertvolle Power-ups und andere, wichtige Spielboni bereithalten.

Sprich: Wer dieser reizvollen Genre-Mixtur aus Roguelike-Gameplay und Basenbau etwas abgewinnen kann, zudem über ein PlayStation Plus-Abo verfügt – oder eben auf Xbox oder über Steam spielt – sollte sich unbedingt in eine Partie Ball x Pit hineinwagen. Für die Nintendo Switch ist dieses gar nicht mal so kleine Geheimtipp-Game im Übrigen ebenfalls beziehbar – wobei Out of Time ein weiteres Roguelike-Highlight ist, dass ihr euch genauer anschauen solltet.

Quellen: Reddit / dalinaaar, HumOfEvil, Steam / Devolver Digital, Xbox / Devoler Digital, YouTube / @PlayStation, PlayStation Store / Devolver Digital