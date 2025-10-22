PlayStation Plus – Gratis-Geheimtipp: „Süchtig machendes Prinzip“ erobert Fans im Sturm

Welches Spiel verbirgt sich dahinter, wenn bei Reddits Gaming-Community von „süchtig machendes Prinzip“ die Rede ist oder ein „ausgezeichnetes Spiel“ gefeiert wird? Die kurze Antwort: Die kostenlose Probierversion zum Roguelike-Hit Ball x Pit von Indie-Developer Kenny Sun (Twinfold, Yankai’s Peak) und dem namhaften Publisher Devolver Digital (Baby Steps, Cult of the Lamb).
Die lange Antwort ist ein wenig komplizierter – und dennoch: Der Blick in die Sternebewertung im PlayStation Store spricht erstmal eine eindeutige Sprache, schließlich sind durchschnittliche 4,86 von 5 Sternen, vergeben von fast 600 Spielenden, mehr als beeindruckend (Stand: 21. Oktober). Aber nicht nur dort sorgt Ball x Pit gerade für Begeisterung …
Ball x Pit: kostenlose Probierversion bei PlayStation Plus
Sonys PlayStation ist bei weitem nicht die einzige Gaming-Plattform, worauf der Roguelike-Kracher Ball x Pit seinen Aufschlag tut. Denn auch für Microsofts Xbox steht eine Probierversion zum Download bereit, ebenso für PC-Spieler*innen auf Steam. Auf letzterer wird die Demo übrigens schon seit dem 7. Juni dieses Jahres dargereicht – schneidet bewertungstechnisch ähnlich positiv ab. Dafür steht eine durchschnittlich äußerst positive Bewertung, vergeben von 1.550 Spielenden. Was ist es also, was Roguelike-Fans plattformübergreifend euphorisiert?
Launch Trailer zu Ball x Pit – welches heiß auf Reddit diskutiert wird:
Was ihr euch aktuell im Rahmen des kostenpflichtigen PS Plus-Abos im PlayStation Store wiederum kostenfrei mit der Probierversion BALL x PIT geben könnt, ist ein „Survival-Roguelite mit Basisbau und harter Ball-Action“, wie es in der Beschreibung heißt. Angesiedelt ist das Ganze in einem Fantasy-Setting, worin ihr einer schier endlosen Reihe von Monstern gegenübersteht. Darüber hinaus erwarten euch einige zackige Gameplay-Mechaniken – allen voran das Ballfusion-System und der Basenbau. Doch was steckt genau dahinter?
Lesetipp: Gefeiertes Gratis-Spiel auf PlayStation Plus bekommt Update
Das sogenannte Ballfusions-System des Roguelikes Ball x Pit ist so zu verstehen: Im Spielverlauf werden euch 60 unterschiedliche Bälle vorgesetzt, die ihr nicht nur ausrüsten, sondern vor allem miteinander kombinieren könnt. Hinter dem augenzwinkernd als Neu-Ballbylon bezeichneten Basenbau, entdeckt ihr wiederum mehr als 70 verschiedene Gebäude, die für das Weiterkommen im Spiel wertvolle Power-ups und andere, wichtige Spielboni bereithalten.
Sprich: Wer dieser reizvollen Genre-Mixtur aus Roguelike-Gameplay und Basenbau etwas abgewinnen kann, zudem über ein PlayStation Plus-Abo verfügt – oder eben auf Xbox oder über Steam spielt – sollte sich unbedingt in eine Partie Ball x Pit hineinwagen. Für die Nintendo Switch ist dieses gar nicht mal so kleine Geheimtipp-Game im Übrigen ebenfalls beziehbar – wobei Out of Time ein weiteres Roguelike-Highlight ist, dass ihr euch genauer anschauen solltet.
