PlayStation Plus: 9 neue Gratis-Spiele enthüllt – mit einem Koop-Kracher zum Release

Nachdem Sony vor kurzem aufgrund der Days of Play mit PlayStation Plus Essential etwas aus der Reihe gesprungen ist, geht es für Extra und Premium gewohnt weiter. Das Unternehmen hat jüngst verraten, welche Gratis-Spiele euch demnächst in den beiden teureren Abo-Stufen erwarten.

Das ist auch direkt die Einschränkung: Die im folgenden genannten Titel erhaltet ihr nur, wenn ihr mindestens PlayStation Plus Extra abgeschlossen habt. Ein bestimmtes Spiel steht sogar nur für die Premium-Kund*innen zur Verfügung. Ist das bei euch der Fall, dann könnt ihr eure digitale Bibliothek schon sehr bald ein wenig auffüllen.

PlayStation Plus: Die neuen Gratis-Spiele im Juni für Extra & Premium

Im Juni gibt es für euch bei PlayStation Extra gleich acht neue Spiele, die ihr ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt. Habt ihr sogar das erwähnte Premium-Abo abgeschlossen, könnt ihr euch außerdem noch über einen weiteren Titel, welcher euch zur Verfügung steht.

Aber kommen wir erst einmal zum Extra-Angebot. Hier könnt ihr euch im Juni bei PlayStation Plus über die folgenden Spiele freuen:

FBC: Firebreak – PS5

– PS5 Battlefield 2042 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 – PS5

– PS5 theHunter: Call of the Wild – PS4

– PS4 We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – PS4, PS5

– PS4, PS5 Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – PS4, PS5

– PS4, PS5 Train Sim World 5 – PS4, PS5

– PS4, PS5 Endless Dungeon – PS4, PS5

Das Highlight in diesem Monat ist gewiss der neue Shooter von Remedy, den Machern von Control und Alan Wake 2. In FBC: Firebreak wagt sich das finnische Studio aber in neues Terrain vor, denn es handelt sich um einen Koop-Titel. Mit bis zu zwei Freund*innen schließen wir uns zusammen, um im Federal Bureau of Control für Ordnung zu sorgen. Dort bekommen wir es mit einigen übernatürlichen Anomalien und dem einen oder anderen Monster zu tun – zum Glück nur im PvE. Multiplayer-Gefechte gegen andere Spieler*innen gibt es nicht.

Falls ihr monatlich oder jährlich einen entsprechenden Beitrag für PlayStation Plus Premium berappt, könnt ihr euch im Juni noch über diesen Retro-Klassiker freuen:

Deus Ex: The Conspiracy – PS4, PS5

Sofort loszocken ist übrigens nicht. Sowohl das Extra- als auch das Premium-Angebot stehen erst ab Dienstag, dem 17. Juni, zum Download bereit. Bis dahin könnt ihr euch aber schon mit den anderen Gratis-Spielen von PlayStation Plus die Zeit vertreiben.

