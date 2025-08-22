PlayStation Plus: „Haben uns gerettet“ – für dieses überragende Gratis-Spiel müsst ihr Sony danken

Falls ihr, wie zahlreiche andere, in diesem Monat durch eine Wüste bei PlayStation Plus brettert und viel Spaß dabei habt, dann ist daran Sony schuld. Zumindest zu einem Teil, wie das zuständige Team hinter dem Erfolgshit aktuell in einem Interview verrät.

Die Macher von Sword of the Sea, einem fast schon Art geistigen Nachfolger des PlayStation-Klassikers Journey, hatten nämlich wie viele andere Studios erhebliche finanzielle Probleme. Nur dank der Hilfe des japanischen Multimedia-Konzerns ist es den Entwickler*innen gelungen, ihr aktuelles Projekt überhaupt zu beenden.

PlayStation Plus: Sword of the Sea dank Sony gerettet

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 89 Prozent auf Metacritic und sogar einem Userscore von sagenhaften 9.3 ist Sword of the Sea eine der besten Neuveröffentlichungen des Jahres. Spielbar ist es am PC und auf der PlayStation 5, auf letzterer sogar dank PlayStation Plus Extra ohne weitere Zusatzkosten.

Doch beinahe hätte es diesen Erfolg gar nicht erst gegeben, wie Matt Nava, der Game Director beim Studio Giant Squid, in einem Interview mit dem YouTube-Kanal SkillUp verrät. Wie zahlreiche Studios innerhalb der Branche hat auch das in Kalifornien beheimatete Team mit finanziellen Engpässen und einer unsicheren Zukunft zu kämpfen gehabt.

Einer der Gründe ist, dass Giant Squid nach der Veröffentlichung von The Pathless auf einen Publisher verzichtet hat. Zu Beginn ist auch noch alles gut gewesen, aber je länger die Arbeiten angedauert haben, desto kniffliger ist es geworden. „In der Mitte der Entwicklung [von Sword of the Sea] geriet alles durcheinander, und es gab einen Moment, in dem wir nicht wussten, ob wir den Rest finanzieren können„, so Nava. Daraufhin meldete sich Giant Squid bei Sony und dem Team von PlayStation Plus, die am Ende „uns gerettet haben“.

Wie geht es jetzt weiter?

Im Gegenzug hat sich Sony allerdings die Rechte gesichert, Sword of the Sea direkt am Releasetag via PlayStation Plus Extra anzubieten. „Es ist ein Kompromiss, denn wenn man dort dabei ist, wird Sony das Spiel stärker bewerben“, führt Nava weiter aus. „[Und] die Tatsache, dass wir dabei sind, ist der eigentliche Grund, warum dieses Spiel überhaupt auf den Markt kommen konnte.“

Es ist also in gewisser Weise Sony zu verdanken, dass wir in diesen Tagen ein visuell so aufregendes Spiel wie Sword of the Sea spielen können. Für Giant Squid bedeutet es derweil, dass sich das Team aufgrund des Erfolgs noch etwas länger über Wasser halten kann.

Apropos: Noch ein anderes Spiel mit Wüsten-Thematik bekommt ihr auch seit kurzem gratis mit PlayStation Plus Extra. Allerdings seid ihr darin deutlich mehr am Kämpfen und müsst aufgrund einer Roguelite-Thematik stets von vorn beginnen.

