PlayStation Plus: Ist das Abo sein Geld wert? Hitzige Diskussion entbrannt – „danke fürs Überzeugen“

Angesichts der steigenden Preise in allen Bereichen des Lebens, werfen viele Leute natürlich auch ein argwöhnisches Auge auf ihre Abo-Dienste. „Welche davon brauche ich wirklich?“, stellt sich die Frage mit Amazon Prime, Spotify und PlayStation Plus.

Letzteres wird auch auf dem gleichnamigen Subreddit derzeit heiß diskutiert, denn zwei Drittel des Jahres sind rum und nicht alle zufrieden mit den monatlichen Spielen, die Mitglieder von PS Plus ohne Zusatzkosten in ihre Bibliothek schubsen durften. Ist der Service sein Geld wert? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

PlayStation Plus: Was für und was gegen den Abo-Dienst spricht

Auslöser für die Debatte ist ein Post von SalmonellaBro im PlayStation Plus-Subreddit. „Ich musste das hier erstellen, nach dem überwältigend negativen Feedback darüber, was man mit PS Plus bekommt. Manche mögen der Ansicht sein, das sei ein absolutes Desaster an Gratis-Spielen, aber es gab einige bemerkenswerte Titel, die das geboten haben, für das ihr zahlt“, schreibt er oder sie und fügt eine Übersicht bei, welche monatlichen Spiele dieses Jahr bereits ins Abo gerutscht sind.

Hier geht’s zum Thread:

Dazu gehören unter anderem Highlights wie Diablo 4, Lies of P oder Balatro, doch nicht alle Spieler*innen lassen sich so leicht überzeugen. „Das Ding ist, der durchschnittliche Gamer spielt vermutlich nicht die meisten dieser Spiele. Ich bin froh, weil sie Lies of P reingepackt haben und ich genieße es sehr, aber ich plane nicht, irgendeines der anderen hier erwähnten Spiele zu zocken. Ich glaube, die meisten hassten PS Plus vor allem, weil es Multiplayer hinter ein Abo sperrt“ erklärt etwa LetMeInFFH.

Vielen anderen scheint es ähnlich zu gehen: Da ein Großteil der Spieler*innen nur eine Handvoll Titel pro Jahr konsumiert, ist eine große, diverse Auswahl mit vielen verschiedenen Spielen nicht zwangsläufig attraktiv. TheOneMarlowe ist offenbar eine*r von ihnen: „Danke fürs überzeugen, dass ich es nicht brauche.“

Auch Sackofwack schließt sich dem an: „Ist dir je in den Sinn gekommen, dass nicht jeder diese Spiele mag?“ Denn ob man PlayStation Plus nutzt, ist dank des Multiplayer-Features nicht wie der Xbox Game Pass eine reine Frage, ob die enthaltenen Spiele ihr Geld wert sind.

Ist PlayStation Plus sein Geld wert?

Wie im Reddit-Thread erwähnt, unterhalten viele Spieler*innen das Abo nur, um ihre liebsten Titel auch online gegen Freund*innen und Fremde zocken zu können. Die monatlichen Spiele ohne Zusatzkosten sind eine nette Dreingabe, aber nicht unbedingt der Grund, sich PlayStation Plus zu holen – zumindest nicht im Essential-Tier. Bei Extra und Premium sieht die Sache dank fester Bibliothek wieder anders aus, hier funktioniert der Xbox Game Pass-Vergleich.

Aber nur, weil das im März enthaltene Dragon Age: The Veilguard eigentlich 70 Euro kostet und man deshalb, sollte man das Rollenspiel im Rahmen des Abos erleben, eine Stange Geld spart, bedeutet das eben nicht im Umkehrschluss, dass Mitglieder auch damit glücklich sind. Doch wie steht ihr zu der Debatte? Findet ihr, der Service ist sein Geld wert, oder eher nicht? Vielleicht hilft bei der Beantwortung der Frage ja ein Blick auf die aktuellen „Gratis“-Spiele in PlayStation Plus.

