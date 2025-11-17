PlayStation Plus: Kostenloser Assassin’s Creed-Titel wird von vielen unterschätzt – lohnt sich dank Next-Gen-Update so richtig

Ihr seid Abonnentin oder Abonnent bei Sonys Spiele-Service und zufällig auch noch Fan von Ubisofts beliebtem Meuchelmörder-Massenphänomen? Das trifft sich gut, denn mit PlayStation Plus kommt ihr in den Genuss eines unterschätzten, aber keineswegs unwürdigen Assassin’s Creed-Ablegers.

Eben jenen können alle, die über eine Mitgliedschaft bei PS Plus Extra oder Premium verfügen, komplett kostenlos spielen. Solltet ihr jedoch nicht zur monatlich zahlenden Kundschaft zählen, habt ihr trotzdem Glück: Den Titel könnt ihr aktuell mit einem satten Rabatt deutlich günstiger erhaschen.

PlayStation Plus: Diesen kostenlosen Assassin’s Creed-Ableger solltet ihr besser nicht unterschätzen

Seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2007, damals noch auf dem PC, der PlayStation 3 sowie der Xbox 360, hat sich die Assassin’s Creed-Reihe in der Welt der Videospiele einen Namen gemacht, den man so schnell nicht vergessen dürfte. Immerhin zählt das Franchise zu den beliebtesten, erfreut sich bis heute an taufrischen Titeln, namentlich Assassin’s Creed Shadows, das auch wir im Test genaustens für euch unter die Lupe genommen haben. Doch nicht jeder Serienteil schlug ein wie Ezio nach einem artistischen Sprung in den Heuhaufen – teilweise zu Unrecht, wie das kostenlose Schmankerl im PlayStation Plus-Abonnement beweist.

Wie für die Reihe üblich werden auch hier historische Ereignisse adaptiert, um besonders spannende Story-Zweige zu erzählen. Während es uns im aktuellen Ableger in das feudale Japan verschlägt, steht mit Assassin’s Creed Syndicate allerdings eine völlig andere Epoche im Mittelpunkt. 2015 erschienen, entführt uns das von vielen unterschätzte Spiel nach London im Jahre 1868. Hier avanciert ihr zum Anführer einer Unterweltorganisation inmitten der industriellen Revolution, um euch dem korrupten Würgegriff, der die Stadt fest umschlingt, zu befreien.

Dabei erwarten euch in feinster Assassin’s Creed-Manier eine geschlagene Portion Action, Intrigen und brutaler Kämpfe, während natürlich auch die erzählerischen Elemente nicht zu kurz kommen. Dazu gesellt sich der stete Drang, das London einer fast vergessenen Ära nach Belieben zu erkunden. Hierbei macht Syndicate sogar optisch noch einiges her, trotz des Umstandes, dass es sich hierbei ursprünglich um einen PS4-Titel handelte. Zudem sorgte das Next-Gen-Update für die PlayStation 5 und die Xbox Series-Konsolen im vergangenen Jahr für den benötigten Boost auf 60 Bilder pro Sekunde.

Wollt ihr euch nicht an ein Abonnement binden, ist dies gar nicht zwingend nötig: Dank einer starken Rabattaktion ist Assassin’s Creed Syndicate derweil sogar ganze 85 Prozent günstiger zu erstehen. Allerdings habt ihr nur noch bis zum 21. November für eure Kaufentscheidung Zeit. Wer schon für Sonys Premium-Dienst zahlt, darf sich abseits dessen mit PlayStation Plus über das erste Gratis-Spiel für den Dezember freuen.

