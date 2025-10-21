PlayStation Plus: Kostenloser Rollenspiel-Geheimtipp begeistert Fans mit mächtiger offener Welt – „wirklich verdammt riesig“

Während Sony regelmäßig frisches Futter im Aufgebot von PlayStation Plus serviert, kann man als Abonnentin oder Abonnent des Spiele-Service schnell einmal den Überblick verlieren. Glücklicherweise hat die Community auf Reddit und Co. immer wieder neue Geheimtipps auf Lager, die sich tatsächlich so richtig lohnen.

So auch dieses Mal, empfiehlt sich hier doch ein kostenloses, riesiges Rollenspiel, das längst nicht die Aufmerksamkeit erhalten hat, die ihm laut einigen Anhängerinnen und Anhängern auch wirklich gebührt. Das Beste daran? Es wartet mit einer weitläufigen, offenen Spielwelt auf, die sich nicht vor ihren großen Vorbildern zu verstecken braucht. Doch um welchen mysteriösen Vertreter handelt es sich überhaupt?

PlayStation Plus: Dieses unterschätzte Gratis-Rollenspiel wird von seinen Fans wärmstens empfohlen

Bei Hunderten verfügbaren Gratis-Games, die mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus darauf warten, von euch ausprobiert zu werden, ist es oft gar nicht mal so einfach, sich für eines zu entscheiden. Keine Frage, die Wahl will wohl überlegt sein: Habt ihr erst einmal ein paar saftige Stunden Spielzeit versenkt, wollt ihr einen gerade noch taufrischen Titel natürlich nicht so leichtfertig aus der Hand geben – auch, wenn er eigentlich gar nicht das ist, was ihr euch von ihm erwartet habt. Damit sich die Enttäuschung gar nicht erst einschleicht, erkundigt sich eine Nutzerin oder ein Nutzer via Reddit nach den besten Open World-Spielen, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen.

Dabei wird vor allem nach kostenlosen Spielen gesucht, die nicht gerade zu den Klassikern wie The Witcher 3 oder Ghost of Tsushima zählen. Ein Kandidat, der womöglich nicht ganz in der obersten Liga mitspielt, sich vor der Konkurrenz allerdings nicht verstecken braucht, ist Immortals Fenyx Rising. Das 2023 in die PlayStation Plus Extra-Stufe gerutschte Open World-Rollenspiel wurde von Ubisoft entwickelt und widmet sich einer offenen Spielwelt, die in der griechischen Mythologie angesiedelt ist. Ihr spielt als sterblicher Fenyx, der den teuflischen Typhon aufhalten muss, nachdem sich eben jener aus den Fängen der Unterwelt losreißen konnte.

Passend dazu: Aufnahmeprüfung in den Olymp – Unser ausführlicher Test zu Immortals Fenyx Rising

Schon während der Entwicklung von Assassin’s Creed Odyssey wurde das Konzept zu Immortals Fenyx Rising ausgetüftelt und nachdem der Assassinen-Ableger begeisterte Kritiken einfahren konnte, entschied sich Ubisoft dazu, auch dem zuletzt genannten Spiel eine Chance einzuräumen. Mit Erfolg: Spielerinnen und Spieler sehnten sich nach Odyssey nach einer Alternative, außerdem konnte Immortals Fenyx Rising aufgrund von vielen Ähnlichkeiten und Anleihen all jene abholen, die The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu ihren Favoriten zählen oder den Titel aufgrund der Plattformexklusivität gar nicht erst anspielen konnten.

Auch Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung wird das Ubisoft-RPG, das euch auf die Goldene Insel wirft, wo ihr allerhand von der griechischen Mythologie inspirierte Charaktere und Kreaturen trefft, als „unterhaltsames Spiel“ im entsprechenden Post empfohlen. Andere schließen sich an: „+1. Ich mag dieses Spiel, habe es bei der Veröffentlichung gekauft“. Auch bei Steam wird es für seine Grafik, das Gameplay und die Story gelobt, außerdem sei die Map „wirklich verdammt riesig“.

Seid ihr jetzt noch nicht überzeugt, habt ihr Glück: An anderer Stelle warten gleich 8 neue Gratis-Spiele mit PlayStation Plus, die ihr ab sofort bekommt – darunter eines der besten Games von 2024.

Quellen: Reddit, Steam

