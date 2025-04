PlayStation Plus: Dieser Kracher verlässt bald das Abo – hat mich mehr als 200 Stunden begeistert

Neben den drei monatlichen Freebies bieten zumindest die teureren Kategorien von PlayStation Plus, welche auf die Namen Extra und Premium hören, eine sich stetig wandelnde Spielebibliothek.

Die wird regelmäßig mit neuen Titeln vergrößert, schrumpft dann aber auch wieder, wenn andere Games das kostenpflichtige Abo leider verlassen müssen. So auch in Kürze ein geniales Deckbuilder-Roguelike, das mich bereits für mehr als 200 Stunden an den Bildschirm gefesselt hat.

PlayStation Plus: Roguelike-Hit Slay the Spire macht die Biege

Wer sich mit dem Genre halbwegs auskennt, hat den bekanntesten (und besten) Vertreter natürlich längst auf dem Schirm, denn gemeint ist mit dem PlayStation Plus-Abgänger Slay the Spire. Sollten euch diese drei Worte zum ersten Mal über den Weg laufen, hier ein kurzer Abriss des Spielprinzips: Ihr wählt zu Beginn einen von vier Charakteren, von dem jeder ein unterschiedliches Starterdeck besitzt und auch auf jeweils andere Karten Zugriff hat. Anschließend bewegt ihr euch über eine ausgerollte Karte und durch drei Akte.

Dabei könnt ihr selbst entscheiden, welchen Weg ihr beschreitet und trefft auf Gegner, Händler und zufällige Ereignisse, bei denen euer Deck nicht nur auf die Probe gestellt, sondern auch mit neuen Karten erweitert und verstärkt wird. Gekämpft wird natürlich rundenbasiert, ihr könnt abhängig von eurer Energie jede Runde eine gewisse Menge an Karten spielen und müsst dabei die immer fieser werdenden Gegner des Turms (im Original Spire, daher der Titel) besiegen.

So simpel wie das Spielprinzip auch ist, bietet es dank vieler verschiedener Karten, Relikte, dem sich stetig ändernden Weg, den unterschiedlichen Charakteren und einer unfassbaren Menge an Möglichkeiten, um sich das Spiel mithilfe von sogenannten Ascension-Stufen noch herausfordernder zu gestalten, einen schier unendlichen Wiederspielwert. Nicht umsonst habe ich mehr als 200 Stunden in Slay the Spire investiert – umso trauriger, dass es bald PlayStation Plus verlässt.

Der Launch-Trailer zeigt euch, wie das Ganze in Aktion aussieht:

Falls euch das von mir skizzierte Gameplay zusagt oder ihr Slay the Spire schon länger auf dem Schirm hattet und bisher noch nicht dazu gekommen seid, dem Roguelike eine Chance zu geben, solltet ihr nun zumindest noch reinschauen. Bis zum 15. April ist es Teil des kostenpflichtigen Abo-Services, ihr habt also noch knapp zwei Wochen Zeit. Bis dahin sind dann natürlich auch die kostenlosen April-Spiele Teil von PlayStation Plus geworden.

