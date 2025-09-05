PlayStation Plus: Letzte Chance – bei diesen 4 Gratis-Spielen solltet ihr jetzt schnell sein

Regelmäßig erweitert Sony das Angebot von PlayStation Plus um neue Spiele. Bei den beiden Abo-Stufen Extra und Premium gibt es aber ebenso oft Abgänge zu verzeichnen, so wie jetzt auch im gerade gestarteten September.

Gleich sieben Spiele treten in wenigen Tagen den Abgang an, wie wir vor kurzem berichtet haben. Geht es nach den Fans solltet ihr aber besonders vier Titeln auf den letzten Drücker noch eine Chance geben, bevor ihr schon bald nicht mehr über das Abo auf sie zugreifen könnt.

PlayStation Plus: Schnell sein und diese vier Gratis-Spiele ausprobieren

Sofern ihr ein wenig Zeit über habt, könnt ihr sogar alle empfohlenen Gratis-Spiele noch rechtzeitig durchspielen, ehe sie vorerst dem PlayStation Plus-Dienst Lebewohl sagen. Da wäre zum einen das Story-Adventure Road 96, bei denen ihr in die Rolle verschiedener Teenager schlüpft, die aus einem von der Regierung unterdrückten Staat entkommen wollt. Ihr trefft unterwegs verschiedene Entscheidungen, die Einfluss auf das Ende nehmen, welches ihr nach rund sieben bis acht Stunden erreicht.

Weiterhin empfiehlt Reddit-Nutzer*in OliveOcelot das Metroidvania F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Mit einer Spielzeit von etwa zwölf bis 17 Stunden ist das eines der umfangreichsten Spiele in der Liste. Wer jedoch vor allem auf Kämpfe im Genre steht, sollte sich dem Hasen-Abenteuer anschließen.

Die nächste Empfehlung: The Plucky Squire, welches bei uns als Der Kühne Knappe bekannt ist und schon seit langer Zeit bei PlayStation Plus Extra erhältlich ist. Unterhält etwa zwischen acht und neun Stunden und besticht durch kreatives Design, weniger durch anspruchsvolle Sprung- und Kampfeinlagen. OliveOcelot bezeichnet es als „Zelda trifft Paper Mario“, was durchaus gar nicht mal so weit weg von der Realität ist.

Besondere Empfehlung mit Melancholie und Emotionen

Das letzte Spiel im Bunde ist Night in the Woods. Ein ungewöhnliches Adventure, welches vor allem durch viele Dialoge und ruhige Stimmung sich auszeichnet. Laut OliveOcelot hat es eine der „realistischsten und sympathischsten Figuren und Geschichten“, bei denen ihr unbedingt mehr erfahren wollt. Ihr müsst euch jedoch auf die Atmosphäre einlassen, die zwischenzeitlich schon sehr melancholisch ausfallen kann.

In Sachen Spielzeit seid ihr etwa neun bis zwölf Stunden beschäftigt, sprich auch diesen PS Plus-Titel könnt ihr an und für sich noch problemlos mitnehmen. Immerhin dauert es noch ein paar Tage, ehe die genannten Games den Rückzug antreten. Stichtag ist Dienstag, der 16. September 2025.

Hier seht ihr im Trailer Night in the Woods:

Solltet ihr alle schon genannten Spiele in- und auswendig kennen, ist das kein Problem. Aktuell bekommt ihr mit PlayStation Plus Essential bereits Nachschub in Form von drei frischen Games – darunter ein wahrer Community-Liebling.

