PlayStation Plus: Letzte Chance – diese 3 Gratis-Spiele bekommt ihr nur noch heute

Der August erlebt seine ersten Tage und das verdeutlicht vor allem eines: Der Wechsel bei den Gratis-Spielen für PlayStation Plus klopft an der Tür. Bevor dieser erfolgt, solltet ihr die Zeit nutzen, um noch die aktuellen Titel in die Bibliothek zu verfrachten.

Denn bevor am Dienstag, dem 5. August, das neue Line-up bereitgestellt wird, stehen noch für wenige Stunden die Juli-Releases parat. Zumindest, sofern ihr derzeit PlayStation Plus Essential abonniert habt.

PlayStation Plus: Für diese Gratis-Spiele müsst ihr jetzt schnell sein

Ist das der Fall, könnt ihr euch wie gehabt insgesamt drei Gratis-Spiele sichern, die es für PlayStation 4 und PlayStation 5 gibt. Und das derzeit noch gültige PlayStation Plus-Aufgebot kann sich auf jeden Fall sehen lassen, glänzt es doch sowohl mit AAA-Produktion als auch einem schicken Kleinod.

So könnt ihr euch zum einen Diablo 4 für die beiden PS-Konsolen sichern. Zwar enthält die Version nicht die im Oktober 2024 veröffentlichte Erweiterung Vessel of Hatred, ihr könnt aber dennoch zahlreiche Stunden mit der Monster- und Itemhatz problemlos verbringen. Immerhin stehen euch trotzdem fünf verschiedene Klassen und eine offene Spielwelt zur Verfügung, in der ihr abertausende Feinde zu Kleinholz verarbeitet.

Lesetipp: Diese 3 PS Plus-Spiele gibt es im August für euch

Ist euch zu martialisch? Dann lohnt sich der Blick eventuell auf das charmante und schick anzusehende Kletterabenteuer Jusant vom französischen Studio Don’t Nod, welches jedoch nur als PS5-Version erhältlich. Alternativ gebt ihr euch in The King of Fighters 15 aufs Fressbrett – erhältlich mit PlayStation Plus Essential für PS4 und PS5.

August-Angebot steht vor der Tür

Ist das Interesse geweckt, könnt ihr die jetzigen Gratis-Spiele von PlayStation Plus noch bis zum Dienstagmorgen für eure Bibliothek sicherstellen. Voraussichtlich etwa zwischen 11 und 12 Uhr erfolgt dann allerdings der Wechsel im PSN, wodurch die Titel im Anschluss nicht mehr aktivierbar sind. Es ist demnach etwas Eile angesagt.

Habt ihr euch hingegen schon die Juli-Titel zur Genüge geführt, könnt ihr euch entspannt auf die nächste Fuhre einstellen. Im August gibt es bei PlayStation Plus unter anderem ein düsteres Juwel abzustauben.