PlayStation Plus: Schwerer Schlag für Horror-Fans – Von 6 Spielen müssen wir uns jetzt verabschieden

Während Abonnentinnen und Abonnenten von Sonys Spiele-Service sich jeden Monat über die brandheißen Neuzugänge, die ihren Weg in das Aufgebot der virtuellen Bibliothek von PlayStation Plus finden, freuen dürfen, wird natürlich auch an anderer Stelle Platz für die taufrischen Titel geschaffen.

Noch im Oktober müssen wir gleich sechsfachen Abschied nehmen, das offenbart uns jetzt die Letzte Chance zum Spielen-Kategorie auf Seiten Sonys. Vier scheidende Spielenamen waren bereits bekannt, zwei weitere kamen jüngst hinzu. Welche sechs Games gestrichen werden und bis wann ihr noch Zeit habt, ihnen die letzte Würde zu erweisen, verraten wir euch wie gewohnt im Folgenden.

PlayStation Plus: 2 weitere Abgänge im Oktober bestätigt – Diese Spiele verabschieden sich

Bis zuletzt fiel die Liste der Abgänge aus dem PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnement noch recht überschaubar aus. Mit Battlefield 1 stand zwar bereits zuvor ein Highlight, welches die Segel hisst, fest, nun gesellen sich jedoch zwei weitere Namen, die vor allem allen Grusel-Gourmets schmecken dürften, hinzu. Schade eigentlich, bietet der Halloween-Monat, nicht nur unter Gamerinnen und Gamern auch als Schocktober bekannt, doch den idealen Nährboden für atmosphärischen Horror an herbstlichen Spieleabenden.

Ganz konkret handelt es sich hierbei um zwei Titel der populären The Dark Pictures-Reihe, die der Feder des Entwicklers Supermassive Games entspringen: The Dark Pictures Anthology: House of Ashes und The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, die ihr auf der PS4 sowie der PlayStation 5 vorfindet. Allerdings, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, nur noch für wenige Tage: Am 21. Oktober verlassen beide Schocker den PS Plus-Katalog und schließen sich den vier bekannten Abgängen an.

Alle sechs Spiele, die PlayStation Plus im Oktober verlassen, findet ihr nachfolgend:

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS5/PS4)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS5/PS4)

Battlefield 1 (PS4)

Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition (PS5, PS4)

Tour de France 2023 (PS5, PS4)

The Last Clockwinder (PSVR2)

Wollt ihr euch also noch richtig Gruseln, ehe es zu spät ist, müsst ihr euch beeilen. Glück habt ihr hierbei mit der recht knackigen Spielzeit beider Vertreter: House of Ashes, das laut Metacritic einer der stärksten Ableger der Anthologie ist, kostet euch etwa sechs Stunden eurer Zeit, während ihr für The Devil in Me rund sieben Stunden einplanen solltet – optimal also, um ein Wochenende (oder eine stürmische, finstere Nacht) mit reichlich Nervenkitzel zu füllen.

Habt ihr euch noch nicht genug gegruselt, könnt ihr euch direkt im Anschluss einem weniger schockierenden, aber nicht minder spannenden Blockbuster widmen: Alan Wake 2 schließt sich den kostenlosen PlayStation Plus-Spielen im Oktober an.

