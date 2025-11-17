PlayStation Plus: Monströses Rennspiel überrascht Fans mit vielen Gratis-Downloads

Adrenalin-Junkie ist euer zweiter Vorname? Ihr träumt nachts von Lachgaseinspritzung – und bei Tag gebt ihr ordentlich Bleifuß? Dann – und sofern es euch mit wohligem Kribbeln erfüllt, sobald große Autos kleinere plattmachen – könnte Monster Jam Showdown von Milestone das Spiel eure Wahl sein. Ein Offroad-Arcade-Rennspiel, bei dem ihr mit dem 18. November sogar ganz kostenlos Gummi gebt.

Es ist doch so: Ja, dem kostenpflichtigen Abo-Angebot PlayStation Plus reihen sich jetzt einige Blockbuster-Titel ein – allen voran die Rockstar Games-Brecher Red Dead Redemption und GTA 5. Zudem das starke Story-Spiel Still Wakes the Deep ist am Start, beziehungsweise die gelungene Neuauflage des originalen Graubräuber-Abenteuers in Form von Tomb Raider: Anniversary. Doch wer es gerne monstermäßig hat, sichert sich jetzt unter der XXL-Bereifung von Monster Jam Showdown eine Handvoll lohnender Gratis-Dreingaben. Und zwar …

… solltet ihr euch diese 5 Downloads zu Monster Jam Showdown schnappen

Zugegeben: Ein Metascore von 70 ist kein redensartlicher Autounfall, aber eben auch einige Meilen davon entfernt, sich an die Spitze um die Gunst der Gamer*innen zu setzen. Einerseits. Andererseits sind die durchschnittlichen 3,93 von 5 Sternen im PS Store, vergeben von über 700 Personen, doch die besten Fürsprecherinnen dafür, dass sich nicht wenige zu gerne hinter das Lenkrad der ungeheuerlichen Fahrzeuge klemmen. Im spielerischen Zentrum stehen dabei einige waschechte Ikonen mit vier Rädern …

Launch Trailer zu Monster Jam Showdown:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Grave Digger, Megalodon, El Toro Loco … und wie sie nicht alle heißen. Nein, das sind weder die Namen von Punk-Bands, noch beschreiben diese Wörter urzeitliche Fische, oder Ähnliches. Nein, das sind alles mächtige Monstertrucks aus der Monster Jam-Szene, mit denen ihr im arcadigen Rennspiel die Reifen zum Durchdrehen bringt. Mehr noch: Wer sich voll der Vorfreude auf die Einfahrt von Monster Jam Showdown bei PlayStation Plus mit Motoröl einreibt, freut sich ganz kostenlos auf zusätzliche, wuchtige Fahrzeuge wie den bissigen Mega Bite, den eiskalten Yeti – und drei weitere Bonus-Boliden.

Lesetipp: Open-World-Spiel Skate mit Gratis-Download auf PlayStation 5

Genauso wie der nach dem sagenumwobenen Schneemenschen benannte Yeti-Monstertruck, oder den vom besten Freund des Menschen – also dem Hund – inspirierte Mega Bite, rollen auch die übrigen drei Maschinen mit jeweils zwei Lackierungen heran: Spike Unleashed sieht wie ein sibirischer Husky aus, DIGatron ähnelt den Baumaschienen der britischen Firma JCB, und zuletzt Bad News Travels Fast rast mindestens so schnell über die Piste, wie sich schlechte Nachrichten verbreiten.

Was all diese bedrohlich anmutenden Monstertrucks eint? Nun, ihr manövriert sie – ganz kostenlos, versteht sich – in euren Fahrzeugpark von Monster Jam Showdown. Dabei ist es einerlei, ob das Rennspiel längst schon bei euch auf PlayStation 5 oder 4 parkt, oder ihr jetzt erst im Windschatten von PlayStation Plus Staub aufwirbelt. Apropos Sony-Konsole: Mit Little Nightmares 3 lockt derzeit eine Gruselei nach Plattforming-Bauart wieder auf eurer PlayStation 5.

Quellen: Metacritic, PlayStation Store / Milestone Srl, YouTube / @PlayStation, Monster Jam