PlayStation Plus: Neue Ankündigung sorgt für Enttäuschung – „bin froh, dass ich nicht mehr bezahle“

Der nächste Monat ist nicht nur im Kalender angebrochen, sondern auch bei PlayStation Plus. Seit kurzem könnt ihr euch die aktuellen Gratis-Spiele im Rahmen der Essentials-Stufe herunterladen. Dieses Mal sind es angesichts der Days of Play-Aktion von Sony gleich vier Stück.

Klingt auf dem Papier erst einmal nicht so schlecht, dennoch ist der Unmut bei einigen PS5- und PS4-Spieler*innen in diesen Tagen deutlich zu vernehmen. Abermals sorgt das Angebot für Kritik und für Bekundungen, zukünftig für den Abo-Service nicht mehr zu bezahlen. Aber woran stören sich die Fans genau?

PlayStation Plus: Darum enttäuscht das Juni-Angebot

Um die aktuelle Situation einmal aufzuklären: Bei PlayStation Plus gibt es im Juni über das Essentials-Abo Zugang zu Destiny 2: The Final Shape, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk und NBA 2K25. Zugegeben handelt es sich dabei nicht um die großen Kracher, aber ebenso wenig um wirklich schlechte Spiele.

Trotzdem haben offenbar einige Spieler*innen in den sozialen Netzwerken und auf Reddit ein wenig mehr erwartet. In einem Beitrag, der über die neuen Spiele informiert, finden sich zahlreiche enttäuschte und frustrierte Kommentare. „Ich werde Alone in the Dark ausprobieren, aber dieser Monat ist mies“, schreibt etwa Jakub_65. „Ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht“ kommentiert EmptyCupOfWater.

Lesetipp: Alle Gratis-Spiele für PS Plus im Juni im Überblick

Noch deutlicher wird ItsJustEmirhan: „Ich bin froh, dass ich nicht mehr für ps plus bezahle“, schreibt er oder sie in einem Beitrag. Ein paar stimmen ihm zu oder empfehlen, im Zweifel ein günstigeres Abo zu wählen, falls etwa die Extra- oder Premium-Stufe gewählt wurde.

Es gibt aber auch Lob

Es ist nicht das erste Mal, dass die Spieleauswahl von PlayStation Plus kritisiert wird. Erst vor wenigen Wochen hat es ähnliche Beschwerden gegeben, allerdings zu dem Zeitpunkt auf das Premium-Modell bezogen, wo gerade ein einziger Retro-Klassiker dem Abo hinzugefügt wurde.

Im Falle des Juni-Angebots gibt es jedoch nicht nur Kritik. Viele freuen sich auch, etwa über Alone in The Dark oder Bomb Rush Cyberfunk. Letzteres bekommt viel positiven Zuspruch und Empfehlungen ausgesprochen. „Eine Menge Hater diesen Monat, aber Bomb Rush ist ein großartiges Spiel“, so BillyDip.

Noch Kommentare findet ihr im Reddit-Thread:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr PlayStation Plus Essential oder eine höhere Stufe besitzt, könnt ihr übrigens die aktuellen Gratis-Spiele ab sofort einlösen. Extra-Nutzer*innen freuen sich derweil auf die sehr nahe Zukunft: Mitte Juni erwartet euch bei PlayStation Plus ein brandneuer Koop-Shooter.

Quelle: Reddit / @BillyDip, @ItsJustEmirhan, @EmptyCupOfWater, @Jakub_65