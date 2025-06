PlayStation Plus: Neue Gratis-Spiele für PS4 & PS5 im Anmarsch – diesen Tag dürft ihr nicht verpassen

Die Sonne strahlt mit voller Stärke, der Schweiß tropft nur so von der Stirn: Der Sommer ist im vollen Gange und wer nicht draußen gebraten werden möchte, lässt sich in den hoffentlich kühlen vier Wänden nieder. Und verbringt die Zeit mit? Richtig: Neuen Gratis-Spielen bei PlayStation Plus.

Die stehen noch nicht zum Download parat, sie sind ja noch nicht einmal angekündigt. Allerdings dauert es nicht mehr lange, bis Sony den Schleier um die Ankündigung lüftet und wir erfahren, welche Titel wir schon bald auf unserer PlayStation 4 oder PlayStation 5 zocken können – ein entsprechendes Abo vorausgesetzt.

PlayStation Plus: Dieser Tag ist für Essential-Kund*innen wichtig

Wie üblich benötigt ihr natürlich eine aktive Mitgliedschaft. Mindestens muss es PlayStation Plus Essential sein, aber auch mit den Stufen Extra und Premium bekommt ihr Zugriff auf die demnächst enthüllten Gratis-Games. Aber wann werden diese denn nun verraten?

Sofern sich Sony an die eigenen Regeln hält, folgt die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele am 25. Juni 2025. Meist erfolgt die Bekanntgabe gegen 17:30 Uhr, es kann aber auch mal fünf Minuten länger dauern. Falls ihr das nicht verpassen sollt, keine Sorge: Wir halten euch bezüglich des Angebots garantiert auf dem Laufenden.

Lesetipp: Für PS Plus Extra und Premium gibt es derzeit diese neuen Spiele

Ohnehin müsst ihr im Anschluss noch ein paar Tage Geduld beweisen. Erst am Dienstag, dem 1. Juli 2025, sind die neuen Titel freigeschaltet. Voraussichtlich zwischen 11 und 12 Uhr aktualisiert Sony meistens das PlayStation Network und ersetzt das bestehende Line-up durch die neuen Titel.

Welche Spiele könnte es im Juli geben?

Offiziell gibt es noch keine Hinweise darauf, welche Games es im Juli bei Playstation Plus geben könnte. Schon seit längerem sind zu den Angeboten keine Leaks mehr aufgetaucht – offenbar sind etwaige Lücken dicht. Lediglich hier und da taucht die Spekulation auf, dass eventuell EA Sports FC 25 hinzugefügt wird.

Die Gründe dafür sind durchaus nachvollziehbar: Zum einen dürfte bald die Ankündigung des Nachfolgers eintreffen, zum anderen läuft mit der Klub WM derzeit ein großes Turnier. Das Interesse könnte EA sicherlich für sich nutzen, allerdings ist die Weltmeisterschaft eine FIFA-Veranstaltung – und mit denen hat sich der Publisher bekanntlich in der Vergangenheit verkracht.

Unabhängig davon, welche Spiele demnächst auf der Liste stehen: Noch habt ihr ein paar Tage Zeit, um euch das aktuelle Angebot von PlayStation Plus Essential zu sichern. Unter anderem gibt es diesen Monat die letzte Destiny 2-Erweiterung und das Horror-Spiel Alone in the Dark.

