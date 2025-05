PlayStation Plus: Ab jetzt gibt es 10 neue Gratis-Spiele für euch

Nach Essential folgen Extra und Premium, so ist das mittlerweile gelebte Motto bei PlayStation Plus. Deshalb könnt ihr jetzt innerhalb des kostenpflichtigen Service mehrere neue Gratis-Spiele ausprobieren, wie Sony verraten hat.

Die Betonung liegt wie gehabt darauf, dass ihr nur Zugang erhaltet, wenn ihr eines der teureren Abos abgeschlossen habt. Ist das der Fall, könnt ihr euch auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 schon bald in frische Welten stürzen – oder einem Retro-Spiel frönen.

PlayStation Plus: Die Mai-Spiele für Extra & Premium

Im Mai erwarten euch bei PlayStation Plus Extra neun Spiele, während ihr euch bei Premium noch zusätzlich über die Bereitstellung eines weiteren Titels freuen dürft. Ähnlich wie beim Xbox Game Pass müsst ihr jedoch auch damit leben, dass ein paar Spiele schon bald den Abgang machen. Die Liste der Abgänge findet ihr hier.

Seid ihr bei PlayStation Plus Extra am Start, könnt ihr im Mai die folgenden Games ohne weitere Zusatzkosten zocken:

Sand Land – PS4, PS5

– PS4, PS5 Soul Hackers 2 – PS5

– PS5 Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition – PS4, PS5

– PS4, PS5 Battlefield 5 – PS4

– PS4 S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – PS4, PS5

– PS4, PS5 Granblue Fantasy Versus: Rising – PS4, PS5

– PS4, PS5 Humankind – PS4, PS5

– PS4, PS5 Story of Seasons: A Wonderful Life – PS5

– PS5 Gloomhaven Mercenaries Edition – PS4, PS5

Ein alles herausragendes Highlight gibt es in diesem Monat nicht unbedingt. Dafür aber ist die Auswahl sehr bunt: Mit Sand Land bekommt ihr ein letztes Projekt des 2024 überraschend verstorbenen Mangaka Akira Toriyama, während ihr euch in Battlefield 5 in noch immer intensive Mehrspieler-Gefechte stürzen könnt. Oder ihr lasst es ruhig angehen und betreibt in Story of Seasons einen gemütlichen Bauernhof.

Lesetipp: Die besten PS Plus-Spiele findet ihr übrigens in unserer Topliste

Sofern ihr sogar monatlich für PlayStation Plus Premium in die Geldbörse greift, könnt ihr euch außerdem den folgenden Titel zu Gemüte führen:

Battle Engine Aquila – PS4, PS5

Solltet ihr wie erwähnt eines der beiden Abos abgeschlossen haben, könnt ihr euch seit Dienstag, dem 20. Mai 2025, in die verschiedenen neuen Welten stürzen. Falls ihr euch hingegen nur für das günstige Modell interessiert, könnt ihr seit kurzem die neuen Gratis-Spiele im Rahmen von PS Plus Essential in Anspruch nehmen.

Quelle: PlayStation