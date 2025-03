PlayStation Plus: Das sind die neuen „Gratis“-Spiele für Extra & Premium im März

Die Mitte der Woche und des Monats sind da und das bedeutet natürlich: Sony kündigt an, mit welchen PlayStation Plus-Spielen die Kategorien Extra und Premium als nächstes aufgestockt werden.

Wer also eines der beiden teureren Abos unterhält, darf sich demnächst auf satten Nachschub in Form von zwölf Titeln für die PlayStation 4 und 5 freuen, ganz ohne Extrakosten. Welche Spiele euch genau erwarten, wann sie ihren Weg zu PS Plus finden und was es noch zu beachten gilt, verraten wir euch im Folgenden.

PS Plus Extra & Premium: Die Liste der neuen „Gratis“-Spiele für Januar

Wie bereits erwähnt, müsst ihr für PlayStation Plus Extra und Premium monatlich ein wenig mehr löhnen als nur für das Essential-Tier. Dafür stehen euch aber auch nicht nur die drei monatlich wechselnden Spiele zur Verfügung, sondern eine ganze Bibliothek, vergleichbar mit dem Xbox Game Pass. Dazu gehören auch die frisch auf Twitter angekündigten Neuzugänge, die wir euch in diesem Artikel auflisten – inklusive Plattform.

Lesetipp: PS Plus-Mitglieder erhalten jetzt ein Geschenk – seht nach, ob ihr es erhalten habt

Für Abonnent*innen von PlayStation Plus Extra stehen schon bald diese Spiele zur Verfügung:

UFC 5 (PS5)

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

Arcade Paradise (PS4, PS5)

Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5)

You Suck at Parking (PS4, PS5)

Syberia – The World Before (PS4, PS5)

Das klare Highlight dürfte wohl Prince of Persia: The Lost Crown darstellen, einer der besten Ubisoft-Titel der letzten Jahre und ein grandioses Metroidvania. Auch in unserem Test wusste das Abenteuer von Sargon mit Luftsprüngen und Air-Dashes seinerzeit zu überzeugen.

Greift ihr jeden Monat noch ein wenig tiefer in die Tasche und seid Teil von PS Plus Premium, kommen darüber hinaus noch diese Titel dazu:

Arcade Paradise (VR, PS VR2)

Armored Core (PS4, PS5)

Armored Core: Project Phantasma (PS4, PS5)

Armored Core: Master of Arena (PS4, PS5)

Allerdings: Ein bisschen Geduld müsst ihr noch mitbringen, denn die frisch enthüllten PlayStation Plus-Spiele für Extra und Premium stoßen erst am 18. März 2025 ins Abo. Bis dahin könntet ihr einen Blick auf die aktuellen Essential-Titel werfen, bei denen unter anderem das erst vor Kurzem veröffentlichte RPG Dragon Age: The Veilguard auf euch wartet.

Quelle: Twitter /@PlayStation