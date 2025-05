PlayStation Plus: Neue Gratis-Spiele im Anmarsch – ab dann folgt die Enthüllung

Wer auf den Kalender schaut, der stellt fest: Huch, der Mai ist ja schon fast vorüber. Das bedeutet, dass sich schon bald das Angebot bei PlayStation Plus ändert – es stehen demnach neue Gratis-Spiele vor der Tür und bitten um Einlass.

Wann genau? Das verraten wir euch in den kommenden paar Zeilen. Zwar lässt sich Sony nicht offiziell in die Karten blicken, aber das japanische Unternehmen ist auf jeden Fall ein Gewohnheitstier. Falls ihr also PS Plus Essential abonniert habt, müsst ihr euch die folgenden Daten merken.

PlayStation Plus: Wann werden die Gratis-Spiele von Essential enthüllt?

Sofern Sony nichts an seiner üblichen Vorgehensweise ändert, dann erfahren wir am kommenden Mittwoch, dem 28. Mai 2025, welche Gratis-Spiele es dieses Mal bei PlayStation Plus Essential gibt. Genauer gesagt folgt die Ankündigung meist etwa gegen 17:30 Uhr, es kann sich aber auch schon mal um ein paar Minuten verzögern.

Woher wir den Termin wissen? Das ist ganz einfach erklärt: Die neuen PS Plus-Spiele landen am ersten Dienstag eines neuen Monats im Abo. Die Bekanntgabe erfolgt wiederum an dem Mittwoch davor, wodurch sich in diesem Fall der 28. Mai ergibt. Die Freischaltung der Games erfolgt wiederum am Dienstag, dem 3. Juni 2025.

Lesetipp: In unserer Bestenliste verraten wir euch die besten PS Plus-Spiele

Um welche Titel es sich dieses Mal handelt, wissen wir noch nicht. Während es in der Vergangenheit hin und wieder mal Leaks gegeben hat, halten sich etwaige Insider in den letzten Monaten sehr zurück. Meistens wird das Line-up erst tatsächlich durch Sony selbst bekanntgegeben. Sollte sich etwas daran ändern, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Schnell noch die Mai-Spiele sichern

Bevor es aber in den Juni übergeht, habt ihr noch etwas Zeit, um euch um den Mai zu kümmern. Immerhin stehen euch die aktuellen Gratis-Spiele von PlayStation Plus gar nicht mehr so lange zur Verfügung. Ihr solltet mit dem Controller in der Hand nicht zu lange warten und die Titel noch rechtzeitig aktivieren.

Das Angebot des derzeit noch aktuellen Monats kann sich zudem durchaus sehen lassen. Mit Balatro gibt es beispielsweise bei PS Plus ein Spiel, welches ganz schön schnell süchtig machen kann.

Quelle: Eigene Recherche