PlayStation Plus: Neue kostenlose Spiele lassen Fans jetzt gespalten zurück – „unsicher, ob großartiger oder schrecklicher Monat“

Ein neuer Monat steht bevor und mit ihm ein fast schon regelmäßiges Ritual des Austauschs innerhalb der Community: Können Sonys kostenlose Spiele, die es im Abonnement von PlayStation Plus abzustauben gibt, überzeugen? Oder ist das Gegenteil der Fall und man enttäuscht bei der Auswahl?

Mit dem bevorstehenden September scheint die Frage schwerer zu beantworten denn je: Zwischen heller Begeisterung und festsitzendem Frust ist alles, was das Emotionsspektrum zu bieten hat, vertreten. Dabei sind die Titel, die sich schon in wenigen Tagen einen Platz auf euren Konsolen sichern wollen, gar nicht einmal von schlechter Qualität – im Gegenteil.

PlayStation Plus: Zwischen Frust und Begeisterung – die neuen Gratis-Games spalten die Fans

Glücklicherweise wird der Frust von so manchem Mitglied etwas abgefangen, immerhin liegen ein paar wirklich starke Monate für PlayStation Plus-Abonnentinnen und -Abonnenten hinter uns. Was waren nicht alles für Banger dabei, von Marvel’s Spider-Man über Mortal Kombat 1 bis hin zu Sword of the Sea, Resident Evil 2 oder dem besonders gefeierten Lies of P – beschweren konnte man sich wahrlich nicht. Der September meint es eigentlich ebenso gut mit uns, stecken hinter den drei kostenlosen PS Plus-Spielen doch tatsächlich nicht minder wertvolle Videospielvertreter.

Namentlich handelt es sich hierbei um Psychonauts 2, Viewfinder und dem bei der Konkurrenz von Steam sogar beliebtesten Spiel überhaupt: Stardew Valley. Alles gern gespielte und von der Kritik gelobte Games, aber genau das ist das Problem, denn viele der PS Plus-Kundinnen und -Kunden erfreuen sich bereits an ihrem Besitz der genannten Titel. „Ich bin unsicher, ob es ein großartiger Monat oder ein schrecklicher Monat ist. Ich liebe diese drei Spiele über alles … Also ein großartiger Monat? Aber ich liebe sie, also besitze ich sie. Also … ein schlechter Monat? Lol“, so ein Beitrag bei Reddit.

Weitere Wortmeldungen schließen sich an: „Ich habe sie alle gespielt, daher ist es enttäuschend, aber es sind alles großartige Spiele. Psychonauts 2 ist ein absoluter Knaller.“ Darüber hinaus liest man teilweise berechtigte Kritik daran, dass alle drei für die PS4 und nicht für die PS5 entwickelt wurden und keines dieser Spiele über eine verbesserte Version für die neue Hardware verfügt. „Drei PS4-Spiele sind verrückt“, heißt es hier.

Zählt ihr die drei kostenlosen Spiele bislang nicht zu eurem Inventar, könnt ihr euch gleich doppelt freuen, wie anhand der Diskussion durchgeschienen sein dürfte. Derweil bekommt ihr ein besonders beliebtes Rennspiel mit PlayStation Plus ebenfalls umsonst – allerdings nur noch für eine kurze Zeit.

