PlayStation Plus: Neues Gratis-Spiel begeistert Fans extrem – „Kann nicht aufhören zu spielen“

Jeden Monat wächst die Spielebibliothek von PlayStation Plus, sowohl für Essentials als auch für Extra und Premium. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein neuer Titel untergeht oder sogar ganz in Vergessenheit gerät.

Im Falle eines aktuellen Rollenspiels sollte das aber lieber nicht passieren, denn ansonsten könntet ihr jede Menge Unterhaltung verpassen. Banishers: Ghosts of New Eden sieht zwar im Vergleich zu einem Cyberpunk 2077 verhältnismäßig mickrig aus, hat es aber inhaltlich wie spielerisch trotzdem faustdick hinter den Ohren.

Banishers: Ghosts of New Eden – Das andere RPG bei PS Plus

Sowohl das dystopische RPG von CD Projekt Red als auch der geisterhafte Ausflug der früheren Life is Strange-Macher sind seit dem Juli-Update via PlayStation Plus Extra spielbar. Während aber Cyberpunk 2077 wohl kaum eine gesonderte Empfehlung benötigt, ist der Fall bei Banishers: Ghosts of New Eden etwas anders gelagert.

Trotz relativ viel Lob zum Release im Februar 2024 ist die Geschichte des Liebespaars Red und Antea im Nordamerika Ende des 17. Jahrhunderts bei vielen nie in den Fokus gerückt. Falls ihr jedoch über eine PlayStation 5 verfügt und auch PlayStation Plus Extra abonniert habt, solltet ihr einen Blick riskieren.

Lesetipp: Hier findet ihr unseren Test zu Banishers

Grundsätzlich solltet ihr euch auf ein nicht allzu langes Rollenspiel mit einem wuchtigen Kampfsystem, einer düsteren und rauen Spielwelt und vor allem starken Dialogen einstellen. Banishers: Ghosts of New Eden ist Drama pur und glänzt mit etlichen überzeugenden Charaktermomenten.

Spieler zeigen sich begeistert

Dass wir nicht alleine mit unserer Meinung da stehen, zeigt sich dieser Tage auf Reddit. Dort hat der oder die Nutzer*in Strange-Win-3677 einen Thread eröffnet, um allen zu erzählen, wie schnell er oder sie im Sog gefangen war. „Ich habe etwa 15 Stunden gespielt, ohne überhaupt zu merken, wie schnell die Zeit verging. Tolle Handlung, großartige Sprachausgabe, Charaktere und Umgebung“ steht in Worten geschrieben.

Andere stimmen ihm oder ihr zu. „Ich habe gerade angefangen und finde es toll! Ich bin sehr überrascht!“ ist ebenso zu lesen wie „Ich liebe es so sehr, dass ich nicht aufhören kann, es zu spielen, seit es auf Plus veröffentlicht wurde“. Gelobt wird auch hier vor allem die emotionale Story sowie das kurzweilige Kampfsystem. „Ein unterschätztes Juwel, das viel mehr Aufmerksamkeit verdient“, schreibt anderskants dazu.

Falls ihr Blut geleckt habt, könnt ihr Banishers: Ghosts of New Eden auf der PlayStation 5 jetzt im Abo nachholen. Welche Spiele euch sonst bei PlayStation Plus Extra erwarten, verraten wir an anderer Stelle.

Quelle: Reddit / @Strange-Win-3677, @Terrible_Soft_7651, @JobOk3970, @anderskants