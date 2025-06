PlayStation Plus: Neues Gratis-Spiel enttäuscht Spieler – „Die gute Nachricht ist, man kann es kostenlos löschen“

Seit dem 17. Juni erfreuen sich Sonys Abo-Dienste Playstation Plus Extra und Premium über neue Gratis-Spiele. Mit dabei? Der frisch veröffentlichte Koop-Shooter FBC: Firebreak, der zumindest auf dem Papier ordentliche Unterhaltung bieten wollte. In der Realität entpuppt sich der Titel aber wohl als ziemliche Enttäuschung.

Zumindest basierend auf den ersten Rezensionen: Dem neuen Spiel der Control-Schöpfer*innen von Remedy Entertainment wird kein gutes Zeugnis ausgestellt. Zu wenig Inhalte und ein schwaches beziehungsweise sogar langweiliges Gameplay sind die gröbsten Kritikpunkte seitens der Community.

PlayStation Plus: Neuer Shooter ist zwar gratis, aber enttäuscht

Dabei ist die Ausgangslage für FBC: Firebreak gar nicht so schlecht gewesen. Mit starker Action kennt sich Remedy an und für sich gut aus, siehe Control, Alan Wake 2 oder die ersten Max Payne-Spiele. Darüber hinaus gibt es den Koop-Shooter gratis bei PlayStation Plus, sofern ihr entweder die Extra- oder Premium-Stufe abonniert habt. Alternativ steht auch eine PC- und Xbox-Version zur Verfügung, die übrigens Teil des Game Pass ist.

Allerdings haben schon die ersten Wertungen von internationalen Magazinen aufgezeigt, dass FBC: Firebreak wohl keineswegs der erhoffte Hit ist. Eine Durchschnittswertung auf Metacritic von 66 Punkten offenbart keine so gute Leistung. Nur zum Vergleich: Control kommt auf 82 Punkte, Alan Wake 2 sogar auf starke 89.

Kritisiert wird in den Reviews vor allem der überschaubare Inhalt, aber ebenso das wenig einfallsreiche Missionsdesign. Hinzu gesellen sich Bugs und technische Fehler, die den Spaß wohl deutlich trüben. Es sei dem Titel anzurechnen, dass er nur von einem kleinen Team entwickelt wurde und man deshalb wohl bewusst die Veröffentlichung via PlayStation Plus und Xbox Game Pass gewählt hat.

Installiert, direkt deinstalliert – harsche Kritik aus der Community

Ähnlich viele negative Kommentare wie auf Metacritic erhält FBC: Firebreak jetzt auch nach der Veröffentlichung bei PlayStation Plus. Viele Spieler*innen sind sichtlich enttäuscht. „Als großer Fan von Remedy-Spielen … dieses hier ist leider ein Reinfall. Ich habe 4 Matches gespielt und fühle mich bereits gelangweilt … wirklich traurig, so sehr ich auch gehyped war“, schreibt YourPhrenologist auf Reddit.

„Vielleicht übersehe ich etwas, aber Gott sei Dank habe ich das nicht gekauft …“, ergänzt Beerpoly. Noch drastischer drückt es Quickerson aus: „Die gute Nachricht ist, dass man es auch kostenlos löschen kann.“ Eine Aussage, die andere unterstreichen, in dem sie davon berichten, dass sie das PS Plus-Spiel schon wieder von ihrer PlayStation 5 runtergeworfen haben.

Falls ihr trotzdem Interesse an FBC: Firebreak habt, solltet ihr vielleicht noch etwas warten. Immerhin sind für 2025 noch zwei größere Inhaltsupdates geplant und auch im nächsten Jahr soll der Koop-Shooter weitere Patches erhalten. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf die anderen Gratis-Spiele bei PlayStation Plus werfen.

