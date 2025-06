PlayStation Plus: Neues Gratis-Spiel für Juli angekündigt – Highlight für Survival-Fans erwartet

Kaum hat Sony verraten, welche Spiele ihr im Juli bei PlayStation Plus Essential bekommt, steht auch schon der erste Gratis-Titel für die Abostufen Extra und Premium fest. Gegen Mitte des bevorstehenden Monats könnt ihr euch auf ein Survival-Highlight einstellen.

Zumindest, wenn ihr auf der PlayStation 5 unterwegs seid. Denn besagtes Spiel erscheint nur für die aktuelle Konsolengeneration von Sony. Dafür aber bekommt ihr es im Abo auch direkt zum Release und müsst nicht noch einmal zusätzlich in die Tasche greifen.

PlayStation Plus: Diesen Survival-Kracher gibt es im Juli gratis

Genau genommen geht es um Abiotic Factor, welches demnächst für Abonnent*innen von PlayStation Plus Extra und Premium spielbar ist. Das Angebot fällt mit dem Release Survival-Erlebnisses für die Konsolen, PS5 und Xbox Series X|S, zusammen. Freuen könnt ihr euch auf ein Abenteuer, welches ihr entweder alleine oder im Koop-Modus mit bis zu fünf Mitspieler*innen erleben könnt.

Darum geht’s: In Abiotic Factor sind wir ein Wissenschaftler, der in Laboren tief unter der Erde Anomalien und übernatürliche Ereignisse untersucht. Es kommt aber so wie es kommen muss. Etwas geht schief und auf einmal landen Wesen aus anderen Dimensionen in unserer Welt. Das nächste Problem? Nicht alle Mitarbeitenden konnten fliehen, darunter … wir.

Lesetipp: Auch für den August steht schon ein PS Plus-Titel fest

Der bald erscheinende Playstation Plus-Titel strickt daraus den typischen Kampf ums Überleben, verfrachtet das Szenario aber in ein wissenschaftliches Labor. Gegen Bäume hauen für Holz gibt es hier nicht, ebenso wenig sind wir für den Kampf gerüstet. Es gilt also Waffen und Werkzeuge selbst zu erfinden, während der zuvor festgelegte Doktortitel unsere Charaktereigenschaften und speziellen Talente festlegt.

Wann erscheint Abiotic Factor?

Nach unzähligen Insel- und Waldausflügen bietet Abiotic Factor also durchaus ein einzigartiges Setting für Survival-Spiele. Offenbar auch sehr gut umgesetzt, wie die Rezensionen auf Steam zeigen: Dort ist das Survival-Spiel schon seit über einem Jahr im Early Access erhältlich und kommt auf starke 96 Prozent positive Bewertungen.

Zusammen mit den Konsolenversionen folgt nun am 22. Juli der Sprung zu Version 1.0. Vorbildlich ist, dass es von Anfang an Cross-Play gibt, wodurch Spieler*innen auf unterschiedlichen Plattformen trotzdem miteinander das Survival-Abenteuer erleben können. Außerdem ist der Doktortitel nicht nur bei PlayStation Plus gratis spielbar.

Im Trailer seht ihr, was euch in Abiotic Factor erwartet:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch auf der Xbox Series X|S und am PC könnt ihr am Releasetag über den Game Pass zugreifen. Zurück zur Sony-Konsole: Dort bekommt ihr übrigens in wenigen Tagen über PlayStation Plus Essential erst einmal Zugriff auf das jüngste Diablo.

Quelle: PlayStation Blog, Steam, YouTube / Deep Field