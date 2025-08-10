PlayStation Plus: Neues Gratis-Spiel sorgt für Chaos und Frust – „habe es deinstalliert“

Jeden Monat lockt PlayStation Plus mit neuen Gratis-Spielen. Manche von ihnen werden freudig aufgenommen, andere wiederum können sogar richtig durch die Decke gehen. Rocket League sei als wohl berühmtestes Beispiel genannt.

Im August betrifft es die schon seit Jahren erhältliche Zombie-Survival-Simulation DayZ, die seit wenigen Tagen mit dem Essential-Abo gratis spielbar ist. Zumindest theoretisch. Der Ansturm der neuen Spieler*innen sorgt allerdings dafür, dass die Online-Server überfüllt sind, teilweise sogar völlig zusammenbrechen. Besserung ist bereits angekündigt – könnte aber vielleicht zu spät kommen.

PlayStation: Millionen Spieler wollen DayZ zocken

Kaum ist das Angebot von PlayStation Plus auf das aktuelle Line-up gewechselt, haben sich direkt zahlreiche Abonnent*innen auf DayZ gestürzt. Laut offiziellen Angaben wurde der Titel bereits von über 1,3 Millionen Spieler*innen aktiviert. Das beschert jedoch einige Probleme technischer Natur.

Mit dem Ansturm hat das zuständige Team von Bohemia Interactive offenbar nämlich nicht gerechnet. Die Server des ausschließlich Online spielbaren Survival-Abenteuers sind brechend voll. Viele Spieler*innen stecken in Warteschlangen oder können gar nicht erst zocken.

Lesetipp: Düsteres Gratis-Juwel erwartet euch bei PS Plus

Laut eigenen Angaben hat das Studio bereits mehrere hundert neue Server zugeschaltet, aber das reicht trotzdem noch nicht. Bei den wartenden Neuankömmlingen entschuldigt sich das Team und kündigt zugleich, an „weitere Server bereitzustellen“. Eventuell sind dann aber schon genügend Interessierte, die derzeit via PlayStation Plus reinschauen wollen, abgesprungen.

Frust und Ärger

Schließlich herrscht aufgrund der Serverproblematik ordentlich Frust in der Community. Viele sind genervt, dass sie nicht spielen können. „Ich war gelangweilt vom Warten auf Server und habe das Spiel deinstalliert“, schreibt zum Beispiel Vlazthrax auf Reddit zu dieser Thematik. Auch andere Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung.

Manch eine*r fragt sich hingegen, ob Bohemia Interactive nicht erwartet hätte, dass so viele Spieler*innen den Download über PlayStation Plus anwerfen. Und dann gibt es noch die Gruppe, die bereits jetzt die Flinte ins Korn geworfen hat. „Ich habe es 20 Minuten lang gespielt, und es ist zweifellos das langweiligste Spiel, das ich je gespielt habe“, fasst DeathRattles seine Erfahrung gnadenlos zusammen.

Vorerst bleibt das Interesse an DayZ aber trotz allem recht hoch. Da kann man nur hoffen, dass die Entwickler*innen die Serverproblematik schnell in den Griff bekommen. Welche Gratis-Spiele es sonst noch bei PlayStation Plus diesen Monat gibt, erfahrt ihr in einer separaten Meldung.

Quelle: Twitter / @DayZ, Reddit / @DeathRattles, @Vlazthrax