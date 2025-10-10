PlayStation Plus: „Einzigartiges Spielerlebnis – Preisgekrönter Gratis-Hit wird von den Fans in den Himmel gelobt

Bei PlayStation Plus herrscht derzeit Jubelstimmung, denn die neuen Gratis-Spiele stehen endlich zum Download und zur Installation bereit. Vor allem ein Titel lässt Fans des Abo-Services derzeit begeistert zurück.

Schon bei der Bekanntgabe der neuen Essentials-Games für Sonys kostenpflichtigen Dienst ist Alan Wake 2 als großes Horror-Highlight in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt, wo Fans tatsächlich auch dieses selbst spielen können, gibt es noch einmal besonders viel Lob für das erst Ende 2023 veröffentlichte Game von Remedy Entertainment.

Alan Wake 2: Darum solltet ihr es mit PS Plus unbedingt spielen

„Es kann gar nicht oft genug gesagt werden: Probiert Alan Wake 2 bitte unbedingt aus“, schreibt auf Reddit der oder die Nutzer*in TurtleGEE360 in einem Thread. Damit macht er darauf aufmerksam, dass ihr seit dem 7. Oktober eines der besten Horror-Spiele der letzten Jahre, mehrfacher Gewinner bei den The Game Wards 2023, mit eurem bestehenden PlayStation Plus Essential-Abo nachholen könnt.

Als Spieler*in erlebt ihr ein zweigeteiltes, atmosphärisch unfassbar dichtes Abenteuer. Einerseits schlüpft ihr erneut in die Rolle des Schriftstellers Alan Wake, andererseits bekommt ihr es auch mit der FBI-Beamtin Saga Anderson zu tun. Ersterer ist nach den Ereignissen des ersten Teils an einem düsteren Ort gefangen, während es Anderson mit rituellen Morden im Örtchen Bright Falls zu tun bekommt. Wie sich schnell herausstellt, hängen jedoch beide Geschichten miteinander zusammen.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Alan Wake 2

Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, außer, dass euch ein wahrlich beeindruckender Gruseltrip erwartet. Oder wie es TurtleGEE360 ausdrückt: „Sam Lakes [Creative Director für Alan Wake 2] cineastische Vision ist auf einem anderen Niveau, etwas, das nicht nachgeahmt werden kann. Es ist wirklich ein einzigartiges Spielerlebnis.„

Gruselig, aber Vorsicht ist geraten

Natürlich: Wer mit Horror so gar nichts anfangen kann, der dürfte bei Alan Wake 2 kaum gut aufgehoben sein. Anspannung ist aufgrund der düsteren Grafik und dem schaurigen Sounddesign stets vorhanden. Hinzu kommen einige Jumpscares, die besonders schreckhafte Spieler*innen schnell nerven können.

Diese lassen sich aber mittlerweile in den Optionen ein Stück weit reduzieren, sind also etwas weniger aufdringlich. Dennoch besteht eine gute Chance, dass ihr weiterhin hin und wieder vor dem Fernseher zusammenzuckt.

Das sollte euch aber nicht zwingend davon abhalten, dem Third-Person-Action-Adventure eine Chance zu geben: „Wenn ihr ein Fan von Twin Peaks, Silent Hill, Das Schweigen der Lämmer, Shining, From und Dark seid, dann ist dieses Spiel ein Muss für euch“, sagt Wiknetti im selbigen Reddit-Thread.

Sollte aber trotz allem ein Horrorabend mit Alan Wake 2 nicht auf eurer Liste stehen, könnt ihr derzeit bei PlayStation Plus Essential noch andere Gratis-Spiele mitnehmen. Vielleicht habt ihr ja mehr Lust auf ein abgefahrenes Ziegenspiel.

Quelle: Reddit / @TurtleGEE360, @Wiknetti