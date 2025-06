PlayStation Plus: Nur noch kurz bis zu 33 % aufs Abo sparen – doch es gibt einen Haken

An Möglichkeiten, den eigenen Geldbeutel etwas zu entlasten, mangelte es Besitzerinnen und Besitzern einer von Sonys Spielekonsolen in den vergangenen Tagen nicht. Ganz im Gegenteil: Mit den Days of Play standen Rabattaktionen förmlich auf der Tagesordnung. Auch das PlayStation Plus-Abonnement wird günstiger angeboten – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Erfüllt ihr diese, so könnt ihr beim Abschluss eines der PS Plus-Pakete eine ganze Stange Geld sparen: Bis zu 33 Prozent günstiger bekommt ihr beispielsweise eine Mitgliedschaft der Premium-Stufe, doch auch bei den anderen beiden Stufen – Essential und Extra – zahlt ihr noch für kurze Zeit einen vergünstigten Preis.

PlayStation Plus mit satten Rabatten: Hier kommt ihr noch wenige Tage günstiger weg

Während ihr rund um die aktuell laufenden Days of Play – einer wiederkehrenden Aktion des Technik-Riesen Sony, bei dem sich alles um die hauseigenen Videospielsysteme dreht – nicht nur zahllose PlayStation-Spiele im Store mit Rabatten von bis zu 90 Prozent abstauben könnt, sondern auch die PS5 sowie ihre Pro-Variante günstiger schießt, bekommt ihr also auch eine Mitgliedschaft des beliebten PlayStation Plus-Dienstes zum Sparpreis angeboten. Laut Blog beläuft sich der Rabatt auf stolze 33 Prozent, wenn ihr euch für ein zwölfmonatiges Abonnement bei PS Plus entscheidet.

Dabei wird aber noch einmal in die verschiedenen Stufen unterschieden. So genießt ihr beispielsweise nur einen Rabatt von 20 Prozent, solltet ihr zum günstigsten Essential-Paket greifen. Mit PS Plus Extra sind es dann schon 25 Prozent, während künftige Mitglieder des Premium-Tiers ganze 33 Prozent weniger zahlen müssen. Die Betonung liegt hier allerdings bewusst auf dem kleinen, aber feinen Wörtchen „künftig“, denn bestehende Kundinnen und Kunden haben das Nachsehen.

Denn leider sind es ausschließlich die neuen Mitgliedschaften, die günstiger wegkommen. Seid ihr bereits Teil des PS Plus-Programms, profitiert ihr leider nicht von den satten Rabatten der Days of Play. Zumindest nicht, wenn ihr euer bestehendes Abonnement auf gleichbleibender Stufe einfach nur verlängern wollt. Schon bei vorherigen Rabattaktionen war dies – ganz zum Frust der Fans – der Fall, sodass es wenig wundert, dass sich Sony auch dieses Mal für diesen Weg entschieden hat.

Als treue Kundin oder treuer Kunde könnt ihr lediglich sparen, wenn ihr euer Abonnement auf die Premium-Stufe hievt, wobei ihr ebenfalls 33 Prozent Rabatt auf den Rest eurer Mitgliedschaft versprochen bekommt. Noch bis zum 11.Juni um 23:59 Uhr habt ihr Zeit, euch für das vergünstigte Angebot zu entscheiden. Ob sich das tatsächlich lohnt, liegt ganz bei euch. Schon jetzt zeigen sich Mitglieder von PS Plus enttäuscht. Doch vielleicht kann das erste grafisch imposante Gratis-Spiel, welches im August in das PlayStation Plus-Programm rutscht, das Stimmungsbild noch einmal ins Positive kippen.

