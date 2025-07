PlayStation Plus: Nur noch kurz – eines der besten Rollenspiele aller Zeiten kostenlos zocken

Jeden Monat serviert Sony uns frisches Futter mit einer Mitgliedschaft bei PlayStation Plus. Doch damit all die neuen kostenlosen Spiele auch Platz in der virtuellen Bibliothek finden, müssen ältere Titel weichen. So auch dieses Mal, geht es doch einem der besten Rollenspiele jemals an den Kragen.

Ganze zehn Jahre hat eben jenes zwar schon auf dem Buckel, dies tut seinem spielerischen Wert jedoch bis heute keinerlei Abbruch, ganz im Gegenteil: Noch immer gilt der dritte Teil einer gefeierten Reihe als Publikumsliebling, in den nicht nur PlayStation- sondern auch Steam- und Xbox-Spielende Abertausende an Stunden versenkt haben dürften. Wer es bis hierhin noch nicht erahnt hat: Die Rede ist natürlich vom Fantasy-Epos The Witcher 3: Wild Hunt.

PlayStation Plus: Letzte Chance – Das preisgekrönte The Witcher 3 fliegt in Kürze aus dem Abo

Mit The Witcher 3: Wild Hunt haben die kreativen Köpfe von CD Projekt RED, deren Feder auch das nicht minder gefeierte Cyberpunk 2077 entspringt, einen Meilenstein geschaffen, dessen Erfolg bis heute nachhallt und Entwicklerinnen und Entwickler aus aller Welt bei ihren Projekten inspiriert. Basierend auf der Romanvorlage des polnischen Autors Andrzej Sapkowski hat die Reihe bislang drei Videospieladaptionen hervorgebracht, von denen die dritte zweifelsohne als beliebteste gilt. Mit einem Abonnement bei PlayStation Plus kamen Fantasy-Fans bis zuletzt kostenlos in den Genuss des preisgekrönten Rollenspiels.

Die Betonung liegt auf „bis zuletzt“, denn mit der neuen Rotation, mit der noch 13 weitere kostenlose Spiele das PS Plus-Abonnement verlassen müssen, fliegt das einstige Spiel des Jahres 2015 aus dem Premium-Service von Sony. Dies verrät die „Letzte Chance“-Kategorie, unter welcher The Wild Hunt im Spielekatalog neuerdings geführt wird. Nur noch ein paar wenige Tage verbleiben euch somit, in die offene Welt von Hexer Geralt einzutauchen und durch die Weiten Velens, Novigrads und weiterer Schauplätze zu streifen.

Auch spannend: Cyberpunk 2077: Rollenspiel-Kracher jetzt gratis spielen – wenn ihr diese Bedingung erfüllt

Zumindest einen abenteuerlichen Abstecher wagen solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr ohnehin über eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus verfügt. Warum, das verraten wir euch nicht nur mit unserem Test zu The Witcher 3: Wild Hunt, sondern auch in der Kolumne von Kollege Gerrit, der euch dringlichst nahelegt, den Titel auch ganze zehn Jahre nach seinem erstmaligen Erscheinen anzugehen. Aus der Zeit gefallen ist die Story, die in mittlerweile drei Staffeln auch als Serie auf Netflix adaptiert wurde, ohnehin nicht und auch grafisch sorgt ein kostenloses Next Gen-Upgrade dafür, dass sich der Hit heutzutage noch sehen lassen kann.

Habt ihr erst einmal Blut geleckt, braucht ihr euch zumindest nicht vor schweren Unkosten zu fürchten: Glücklicherweise kostet The Witcher 3 nicht mehr die Welt und aktuell läuft auch noch der große Summer Sale in Sonys Spiele-Store, mit dem ihr den Titel um 80 Prozent reduziert einsacken könnt. Mit Cyberpunk 2077 könnt ihr aber immerhin in einem weiteren Rollenspiel-Kracher aus dem Hause CD Projekt mit PlayStation Plus gratis versinken, während sich ganz obendrein noch acht weitere kostenlose Spiele in das Abo geschlichen haben.

Quellen: Reddit / chaoszage90