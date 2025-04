PlayStation Plus: Preiserhöhung angekündigt – Das bedeutet sie für deutsche Nutzer

Die Welt wird immer kostspieliger und das spüren wir täglich an jeder Ecke. Demnächst ebenfalls bei PlayStation Plus, denn Sony hat eine weitere Preiserhöhung des Abos angekündigt – zumindest für 17 Länder, die schon in wenigen Tagen tiefer in die Tasche greifen müssen.

Genauer gesagt tritt die Änderung bei den Preisen bereits ab dem 16. April 2025 in Kraft und gilt sowohl für Neu-, als auch Bestandsabonennt*innen. Sony begründet die Erhöhung damit, dass das Unternehmen wie viele andere von den „globalen Marktbedingungen“ betroffen sei.

PlayStation Plus: Hier wird das Abo bald teurer

Laut offiziellen Angaben im PS Blog gilt die Preiserhöhung bei PlayStation Plus erst einmal nur für zahlreiche Länder in Lateinamerika. Je nach gewählter Stufe steigen die Preise um acht bis 21 Prozent – für einige Länder ist es die zweite Erhöhung innerhalb der letzten 18 Monate.

In Latienamerika sind die folgenden Länder betroffen: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Uruguay. Zusätzlich müssen auch Spieler*innen in Australien zukünftig mehr bezahlen, um PlayStation Plus nutzen zu können.

Lesetipp: Die besten Spiele für die PS5 findet ihr in unserer Topliste

Das günstige Abo, PlayStation Plus Essential, kostet beispielsweise in den lateinamerikanischen Ländern fortan 7,99 US-Dollar pro Monat, statt wie zuvor 6,99 US-Dollar. Der Jahrespreis steigt auf 64,99 US-Dollar (vorher: 59,99 US-Dollar). Bei Extra und Deluxe, dem Pendant zu unserer Premium-Stufe, sind es 11,99 US-Dollar (vorher: 10,49 US-Dollar) und 13,99 US-Dollar (vorher: 11,99 US-Dollar) pro Monat nach der Anpassung.

Deutschland noch nicht betroffen

Für Europa und insbesondere Deutschland hat Sony bislang keine Preiserhöhung für PlayStation Plus angekündigt. Zuletzt hat es vor zwei Jahren eine solche gegeben, die jedoch eventuell rechtswidrig gewesen ist. Aktuell kämpft Sony noch gegen eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin.

Zum jetzigen Zeitpunkt verlangt Sony für einen Monat PlayStation Plus Essential 8,99 Euro. Ob dieser Preis jedoch noch lange Bestand hält, bleibt abzuwarten. Derweil findet ihr hier die neuen Gratis-Spiele für PS Plus, welche ihr seit kurzem herunterladen könnt.

Quelle: PlayStation Blog, Press Start