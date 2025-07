PlayStation Plus: Neues Spiel im Katalog löst Debatte um Service aus – „muss sich ändern“

Kundinnen und Kunden wissen natürlich bereits Bescheid: Mit einem Abo von PlayStation Plus erhaltet ihr ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf eine sich regelmäßig wandelnde Auswahl an Spielen. Dabei gibt es verschiedene Kategorien des Services, nämlich Essential, Extra und Premium. In dieser Reihenfolge erhöhen sich die jeweils gebotenen Vorteile.

Im Premium Abo ist etwa eine Bibliothek von klassischen PlayStation-Retro-Spielen mit enthalten. Doch die lässt leider ein wenig zu wünschen übrig. So äußern sich zumindest einige Fans, die nach einem kürzlichen Interview mit einem Retro-Entwickler nun besorgt über dessen langfristige Befüllung sind.

Dieses Spiel wurde vom Publisher selbst für PS Plus vorgeschlagen

Wie wird ein Spiel eigentlich für die Klassiker-Sammlung von PlayStation Plus Premium ausgewählt? Eine Variante davon lässt sich ganz gut nachvollziehen, da der Publisher des vor nicht allzu langem hinzugefügten Battle Engine Aquila dem Portal Push Square diesen Prozess dargelegt hat. Überraschenderweise ist nicht etwa Sony losgezogen, um Ziggurat, so der Herausgeber namentlich, für ein Ticket in den Retro-Katalog zu begeistern, man hat sich dem Service selbst angeboten.

Anschließend habe PlayStation die grundlegende Entwicklung übernommen, während Ziggurat sein Mitspracherecht beispielsweise in Sachen Trophäen wahrgenommen hat. Dass sich das PlayStation Plus-Team mit dem Game quasi hat beliefern lassen, überrascht einige Spieler*innen. In einem betreffenden Reddit-Thread beispielsweise schreibt eine Person: „Spiele Publisher pitchen ihre Titel aktiv an Sony, um sie in PS Plus zu kriegen? Ich bin schockiert“. Einen tristen Umstand macht die Praktik zudem besonders deutlich: Die Befüllung der Retro-Sammlung geht nur mühselig voran.

PlayStation Plus: Premium-Option hat zu wenig Retro-Games

Das bestätigen Wortmeldungen in selbigen Reddit-Thread wie: „Ich wusste die Classics würden ziemlich mau sein, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm sein würde. Sie müssen gute Spiele bringen“. Für manche sinkt damit auch die Wertigkeit des gesamten PS Plus Premium-Abos. Ein Kommentar drückt es so aus: „Sony prahlt damit, wie viele Leute Premium abonniert haben, aber sie fügen selten Neues hinzu. Etwas muss sich ändern„.

Bei Kosten von mindestens 13,33 Euro im Monat, bei einer Laufzeit von einem Jahr, ist es wohl verständlich, dass die Kund*innen sich zum Teil anspruchsvoll zeigen. Zumindest Chrono Trigger könnte man endlich nachliefern, wie einige Stimmen fordern. Und auch weitere Einträge auf der persönlichen Wunschliste werden diskutiert.

