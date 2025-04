PlayStation Plus schmeißt über 20 Titel aus dem Abo – Letzte Chance für GTA 5, Arkham Knight und Co.

PlayStation Plus gibt euch jeden Monat im Essential-Paket drei neue Spiele als „Gratis“-Dreingabe; die beiden teureren Abo-Versionen Extra und Premium verwöhnen euch zudem mit einem reichen Katalog an Spielen, von Indie bis AAA, von brandaktuell bis alte Gurke.

Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Titel, die aus dieser Bibliothek verschwinden. Im Mai streicht PlayStation gleich mehr als 20 Spiele, wie auf dem Portal in der Rubrik „Letzte Chance zum Spielen“ gezeigt wird und die ihr vorerst also nicht mehr ohne Aufpreis im Abo zocken könnt.

PlayStation Plus verabschiedet sich vorerst von 22 Titeln

Darunter sind natürlich immer auch Spiele, die ihr wahrscheinlich ohnehin nicht auf dem Zettel hattet, aber auch der ein oder andere große Titel, für den ihr im Rahmen der PlayStation Plus-Abos jetzt nur noch kurze Zeit habt, bevor er im Laufe des Mais verschwindet. Zu den Fan-Favoriten, die sicher schmerzlich vermisst werden, zählen unter anderem GTA 5, Batman: Arkham Knight, Ghostrunner oder Payday 2.

Die komplette Liste der insgesamt 22 Titel findet ihr – in alphabetischer Reihenfolge – nachstehend:

Batman: Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained: Ritual of the Night

Enter the Gungeon

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord – Frozen Empire

Ghostrunner

Grand Theft Auto 5

Infamous: Second Son

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month

Lego Marvel Super Heroes 2

The Lego Movie 2 Videogame

MotoGP 24

Payday 2 (Crimewave Edition)

Portal Knights

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Die Sims 4: Inselleben (Expansion Pack)

Stranded: Alien Dawn

Synth Riders

Walkabout Minigolf

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners, Chapter 2 Retribution

Lest dazu auch: Diese “Gratis“-Spiele könnt ihr noch im April im PS Plus-Abo abstauben

Wer sich also noch einmal auf eine ausgiebige Gangster-Tour durch Los Santos begeben, in Gestalt des Dunklen Ritters Schurken wie Two Face, Harley Quinn oder Scarecrow das Handwerk legen oder in Infamous: Second mit übersinnlichen Kräften durch ein von Aufständen geschütteltes Seattle huschen will, hat nur noch wenige Tage Zeit.

Natürlich könnt ihr euch auch, wie erwähnt, regelmäßig über Neuzugänge in den verschiedenen Stufen des PlayStation Plus Abos freuen. Für die Essential-Abonnent*innen sollten nächste Woche die neuen Gratis-Titel angekündigt werden. Die höheren Stufen können bereits jetzt in den Genuss der zweiten Episode von Lost Records: Bloom & Rage sowie das bestbewertete Spiel des Jahres kommen.