PlayStation Plus: Sony schmeißt demnächst 7 Spiele aus dem Abo – so lange habt ihr Zeit zum Abschied nehmen

Es ist jeden Monat das gleiche Spiel mit PlayStation Plus: Wer den Service abonniert hat, dem oder der stehen innerhalb jedes neuen Kalenderblatts kostenlos eine erweiterte Auswahl an kostenlosen Games zur Verfügung. Der große Haken an der Sache: Ihr dürft sie nicht für immer behalten und wisst erst, wenn es fast zu spät ist, dass sich eine Verabschiedung anbahnt.

So trägt es sich auch im aktuellen Fall zu, wenn in Bälde sieben Spiele aus dem Rang Extra & Premium des Abonnements herausfliegen. Welche Namen genau stecken in dieser Liste und wie viel Zeit bleibt euch, um noch etwas Gratis-Spielzeit rauszuschlagen?

PlayStation Plus Extra & Premium: Battlefield 5 und sechs weitere Games sagen Tschüss

Die Infos über die Abgänge, welchen Mitglieder von PlayStation Plus Extra & Premium nun entgegenblicken müssen, sind abgeleitet aus denen, die bereits über den japanischen Store bekanntgegeben wurden (via Reddit). Erfahrungsgemäß sind die dort aufgelisteten Titel deckungsgleich mit denen, die auch in anderen Regionen dran glauben müssen, eine Ankündigung hierzu ist jedoch mit zeitlichem Verzug zu erwarten. Folgende Spiele solltet ihr demnach so gut es geht auskosten, bevor ihr sie für die weitere Nutzung regulär kaufen müsst:

Battlefield 5

Like a Dragon: Ishin!

Digimon Survive

Synapse

Travis Strikes Again: No More Heroes

Football Manager 2024 Console

Daedalus: The Awakening of Golden Jazz

Ihre letzte Stunde wird wohl Mitte November schlagen, wenn der Katalog wieder mit frischen Einträgen gefüllt wird. Bis dahin sind also nur noch wenige Wochen Zeit, in denen ihr entweder einen bisher unangerührten Titel unter die Lupe nehmen und mit genügen Zeitaufwand vielleicht sogar durchspielen, oder ein bereits angefangenes Abenteuer zu Ende führen könnt. Eine Erinnerung daran findet sich voraussichtlich in Kürze auch bei uns im PS Store, in der Kategorie „Letzte Chance zum Spielen“.

Es ist allerdings gut möglich, dass es bis zur Deadline nicht bei den sieben aufgezählten Spielen bleibt und sich noch weitere dazugesellen, über dessen Verschwinden wir jetzt noch gar nichts wissen. Habt ihr also noch ein paar schon länger im Abo herumlungernde Titel auf dem Zettel, solltet ihr diese am besten angehen, bevor ihr von den glitzernden neuen Eintritten abgelenkt werdet. Diese sehen im aktuellen Monat übrigens besonders verlockend aus, vor allem, wenn ihr bei PlayStation Plus nach einem Headliner-Spiel für die Gruselsaison sucht.

Quellen: Reddit r/PlayStationPlus