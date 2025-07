PlayStation Plus: Sony testet schon in diesem Monat neues Modell

Wenn man einen Blick auf die Spiele wirft, die es im Monat Juli in das Extra- und Premium-Aufgebot von PlayStation Plus geschafft haben, dann fällt zweierlei auf: Zum einen haben wir es beim dystopischen Action-RPG Cyberpunk 2077 als Neuzugang mit einem bahnbrechenden Kracher zu tun.

Zum anderen sehen wir, dass dieses Spiel schon seit Anfang des Monats verfügbar ist, während Aboitic Factor aufgrund von dessen Releasedatum erst ab dem 22. Juli hineinrutscht – im Gegensatz zu den restlichen Titeln, die wie gewohnt am 15. des Monats aufschlugen.

PlayStation Plus: Vorbild Australien bald auch für uns?

Ein Blick auf die andere Seite des Erdenrunds eröffnet sogar ein ganz anderes Bild: So sind bei Nutzer*innen in Australien die acht neu im PlayStation Plus-Abo erschienenen Games über den ganzen Monat verteilt – von Cyberpunk 2077 am 9. Juli bis New World: Aeternum am 29. Juli. Dies hat einen nachvollziehbaren Grund und könnte bald für uns alle relevant sein.

Wie man seitens PlayStation mitteilt, ist diese Veröffentlichungsstrategie teil eines neuen Modells, das sich derzeit noch im Teststadium befindet. „Wir probieren neue Möglichkeiten aus, wie wir die PS Plus-Titel in den Katalog aufnehmen, daher werden die Spiele in diesem Monat in ausgesuchten Märkten wie Australien an verschiedenen Daten erscheinen.“

Ein Vorbild könnte dabei der Xbox GamePass sein, der ebenfalls monatlich neue Spiele in seine Bibliothek aufnimmt, immer schön über den Monat verteilt. Auf diese Weise könnte einzelnen Titeln mehr Aufmerksamkeit gegeben werden, als wenn sie zusammen mit mehreren anderen erscheinen, von denen eines eventuell alle anderen überstrahlt (wie im Juli beispielsweise mit Cyberpunk 2077).

Wenn mit diesem Modell Veränderungen beobachtet werden können, etwa mehr Downloads für viele unterschiedliche Spiele, ist es denkbar, dass die Taktik fortgeführt und auch bei uns angewendet wird. Welche Spiele ihr diesen Monat im PlayStation Plus-Abo dazubekommt, lest ihr hier.

