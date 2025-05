PlayStation Plus: Spieler warnen vor Neuzugang im Abo – „Bleibt weg von diesem Game“

Wer ein PlayStation Plus-Abonnement besitzt, überlegt sich wahrscheinlich nicht zweimal, ob er oder sie auch von den darin enthaltenen „Gratis“-Titeln Gebrauch macht. Eine der Neueinführungen im Mai sollte jedoch, wenn überhaupt, mit Vorsicht genossen werden, wie Spieler*innen anmerken, die sich daran bereits zuvor die Finger verbrannt haben.

Es handelt sich bei besagtem Game um Ark: Survival Ascended, einem 2023 erschienenen Remaster von Ark: Survival Evolved. Statt den Überlebenskampf an der Seite von Dinosauriern auf die nächste Stufe zu heben, bringt die überarbeitete Version auf der Konsole einige schwerwiegende Probleme mit sich.

PlayStation Plus: Dieses Spiel macht nur Ärger

„Ich hätte auf die Konsolen-Reviews zu Ark hören sollen„, betitelt ein*e Nutzer*in auf Reddit seinen oder ihren Post im Subreddit zu PlayStation Plus. Im darauffolgenden Text beschreibt die Person, wie sie sich das Game in der Hoffnung auf Spielspaß mit einer guten Portion Survival-Crafting ähnlich wie bei Subnautica gesichert hat, nach fünf Stunden verbrachter Zeit jedoch feststellen musste, dass der Speicherstand nicht mehr aufzufinden ist. Der Versuch, Lösungsansätze im Internet zu finden, endete nur in der ernüchternden Erkenntnis: „Sieht aus, als wäre das etwas, das auf Konsolen einfach passiert“.

In den Kommentaren zu dem Beitrag unterstreichen andere Nutzer*innen die mangelhafte Qualität des Ark-Remasters mit eigenen Erfahrungen. So ist es beispielsweise vorgekommen, dass nach Beenden des Spiels die Anzeigen der PlayStation flackern oder nicht mal ein vernünftiges Starten der Software möglich war.

Aber selbst im Falle technischer Stabilität weist der Titel noch einige Unzulänglichkeiten auf, zumindest in den Augen von LegitimateCompote377. Er oder sie kritisiert unter anderem die AI, mit welcher die Dinos gesteuert werden, eine unsinnige Aufteilung des Fortschritts sowie eine unbrauchbare Benutzeroberfläche. „Ernsthaft, bleibt weg von diesem Game. Ihr denkt vielleicht, dass etwas daran gut sei, aber ich kann euch versichern, dem ist nicht so“, beendet er oder sie das vernichtende Urteil.

Dann doch lieber fürs Original blechen?

Etwas besser kommt in dem Thread die Originalversion Ark: Survival Evolved weg, obwohl auch diese als nicht fehlerfrei bezeichnet wird. Welche von beiden die beliebtere Version ist, verraten derweil auch die Rezensionen im PlayStation Store. Während Ascended nur 3,59 von fünf Sternen einsacken kann, sind es bei Evolved immerhin noch 4,28. Auch preislich gewinnt die Ursprungsausgabe mit 14,99 versus 44,99 Euro ein Argument für sich. Wobei das Remaster natürlich dank Sonys Abo-Option Mitgliedern noch bis zum 3. Juni „kostenlos“ zur Verfügung steht.

