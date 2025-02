PlayStation Plus: Street Fighter, Life is Strange und Co. – Diese Spiele verlassen im März das Abo

Das PlayStation Plus-Abo stellt euch monatlich neue Titel zur Verfügung, die ihr ohne Aufpreis spielen könnt. Wer ein Extra- oder Premium-Abo hat, darf zudem auf einen beachtlichen Fundus an dauerhaften Spielen zugreifen.

Wobei „dauerhaft“ hier mit Vorsicht zu genießen ist. Dann und wann verschwinden auch mal wieder Titel aus dem Programm. Demnächst erwischt es zehn Titel, die ab Mitte März nicht mehr verfügbar sind. Wir verraten euch, um welche Spiele es sich handelt.

Von Mortal Kombat bis Resident Evil: Diese Spiele verlassen das PlayStation Plus-Abo

Jeden Monat kommen neue Titel im PlayStation Plus-Abo hinzu, aber damit euch das schiere Ausmaß der Verfügbarkeit nicht überfordert, fällt hier und da auch mal wieder etwas aus dem Angebot. Für diese zehn Spiele fällt in rund vier Wochen der Vorhang, also haltet euch ran:

Street Fighter 5 Champion Edition

Mortal Kombat 11

Resident Evil 3 Remake

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2 (Complete Season)

DragonBall Z: Kakarot

Final Fantasy Type-0 HD

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Monster Energy Supercross

Wenn ihr also noch schnell Alex Chen mit ihrer Fähigkeit, Emotionen zu sehen, in Life is Strange: True Colors auf eine Reise rund um Freundschaft, Liebe und Schmerz begleiten wollt, euch mit den Prügelspiel-Veteranen um Ryu, Scorpion, Chun-Li und Raiden in Street Fighter 5 und Mortal Kombat 11 ein paar Mal tüchtig auf die Mütze geben wollt oder mit Ace Attorney eurem Drang, der Gerechtigkeit Genüge zu tun, nachgeben möchtet, dann habt ihr noch bis zum 18. März dafür Zeit.

Welche Spiele auch Essential-Nutzer in diesem Monat neu zocken können, lest ihr hier:

Währenddessen sind in dieser Woche auch neue Spiele auf PlayStation Plus eingetrudelt. Neben Star Wars: Jedi Survivor und Mordhau ist auch ein brandneues Spiel mit dabei – um welches es sich dabei handelt, könnt ihr hier lesen.