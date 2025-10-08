PlayStation Plus: Neues Gratis-Spiel überraschend hinzugefügt – „wirklich gut gemacht“

Die Oktober-Zugänge für PlayStation Plus Extra und Premium stehen schon länger fest, sind sogar schon seit einigen Tagen spielbar. Aus dem Nichts hat sich nun aber noch ein weiteres Gratis-Spiel dazugestellt, welches vorher nicht angekündigt gewesen ist.

Denn wer die PlayStation Plus-Bibliothek nach „Kürzlich hinzugefügt“ sortiert, sieht auf einmal ein überraschendes Logo und Namen: Monopoly 2024. Der Download könnte sich aber definitiv lohnen, wenn ihr auf kurzweiligen Spaß alleine oder zusammen mit Freund*innen steht.

Monopoly 2024 ist jetzt Teil von PlayStation Plus

Normalerweise kostet euch die aktuellste Videospiel-Umsetzung des Brettspiel-Klassikers 30 Euro. Solltet ihr jedoch treue Abonnent*innen von PlayStation Plus Extra oder Premium sein, könnt ihr Monopoly 2024 jetzt ohne weitere Zusatzkosten ausprobieren. Alternativ ist es auch im Abo von Ubisoft+ Classics enthalten.

Wie es der Name schon verrät, handelt es sich um eine Adaption des originalen Brettspiels. Das heißt ihr würfelt, kauft Nachbarschaften, baut Hotels und versucht, eure Mitspielenden in den Bankrott zu treiben. Bis zu sechs Spieler*innen können lokal auf einem Sofa zusammenkommen oder ihr stürzt euch in den Online-Multiplayer-Modus. Letzterer unterstützt sogar Crossplay.

Lesetipp: Das sind die anderen PS Plus Extra-Spiele diesen Monat

Vor allem optisch lässt sich Monopoly 2024 sehen: Die Vorlage ist in 3D schick umgesetzt, mit vielen Details versehen und es gibt sogar einen Tag- und Nachtwechsel. Der ist zwar nur rein optisch, bringt aber etwas Abwechslung in die visuelle Gestaltung. Außerdem könnt ihr eure Spielfiguren selbst steuern und sogar andere umstoßen.

Gute, aber nicht perfekte Erfahrung

Falls ihr gerne Monopoly spielt, dann könnte die frisch zu PlayStation Plus hinzugefügte Version einen Blick wert sein. Insbesondere, falls ihr bereits den Vorgänger gespielt habt. Denn die 2024er-Variante behebt einige Fehler und bietet, zumindest laut Fans, ein rundum gelungeneres Spielgefühl.

„Das ist tatsächlich ein gut gemachtes Spiel von Ubisoft. Das beste Monopoly-Spiel, das ich je gespielt habe. Denkt nur daran, die nervige Sprachausgabe in den Einstellungen auszuschalten“, schreibt beispielsweise Skasue auf Reddit. Auch in einem weiteren Thread heißt es, dass die aktuelle Variante besser ist, allerdings von noch zu wenigen wahrgenommen wird.

Das könnte sich eventuell mit der Aufnahme von Monopoly 2024 in den Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium ändern. Abseits davon könnt ihr euch ab sofort auch die neuen Essentials-Spiele von PS Plus sichern.

Quelle: PlayStation Network, Reddit / @Skasue, @Mine_mom