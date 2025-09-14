PlayStation Plus: Überraschender Gratis-Neuzugang sorgt jetzt für Vorfreude bei den Fans – „Absolutes Juwel“

Erst kürzlich hat Sony die taufrischen Titel, die in den Premium-Service des japanischen Technikgiganten rutschen, angekündigt. Dabei können sich Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus auch in diesem Monat nicht beklagen, sind es doch gleich acht neue kostenlose Spiele, die sie erwarten.

Unter den Gratis-Games verbirgt sich das eine oder andere heiße Highlight, reichen sie von einem eher taktisch ausgerichteten Rollenspiel über eines für hartgesottene Wrestling-Fans bis hin zum aufregenden Adventure-Ausflug. Doch aufmerksame Fans haben jetzt einen ganz anderen Videospielvertreter ins Auge gefasst, freuen sie sich doch in erster Linie auf einen schaurig-schönen Survival-Horror der Indie-Sparte, der schon in Kürze für schockierend viel Spaß unter den PS Plus-Mitgliedern sorgen soll.

PlayStation Plus: Vergesst Resident Evil & Silent Hill – dieser Indie-Horror schockt schon bald den Spiele-Service

Als eines der acht brandneuen kostenlosen Spiele bei PlayStation Plus findet schon bald auch das 2024 veröffentlicht Crow Country seinen Weg in die virtuelle Videospielbibliothek. Der Survival-Horror wurde von SFB Games sowohl entwickelt als auch gepublished und findet seine Inspiration zweifelsohne in den damaligen Resident Evils und Silent Hills, während man sich dem Art Style der frühen 90er-Jahre bedient. Dorthin zurück versetzt euch auch die Story des Indie-Horrors, in der ihr euch im Jahre 1990 wiederfindet – zwei Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden von Edward Crow.

Eben jener war der Betreiber des namensgebenden Vergnügungsparks, Crow Country, der nach seinem geheimnisvollen Untertauchen dicht gemacht wurde. In der Rolle der Mara Forest schleicht ihr euch hinter die verriegelten Tore der längst verlassenen Attraktion und versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Dabei werdet ihr mit allerhand rätselhafter Hindernisse, Mysterien, denen es nachzugehen gilt, und versperrten Gängen, hinter deren Ecken jederzeit gruselige Monster hervorspringen können, konfrontiert.

Auch spannend: PlayStation Plus: Vorsicht vor diesem Angebot – „was für ein Betrug“

Crow Country erfindet keineswegs das Rad neu, sondern setzt bei der bewährten Genre-Gruselformel aus schockender Survival-Erfahrung, garniert mit ein paar überraschenden Wendungen, an. Dass dieser Anspruch auf Gegenliebe stößt, verrät ein Blick auf die Bewertungen bei Steam, die äußerst positiv ausfallen. Auch die PlayStation Plus-Community zeigt sich voller Vorfreude, teilt sie ihre Gedanken doch in zahlreicher Schar auf Reddit. Hier heißt es beispielsweise: „Wenn ihr Resident Evil-Spiele mögt, empfehle ich euch unbedingt Crow Country. Was für ein Juwel“.

Weitere Wortmeldungen schließen sich an, wird der Titel noch viele Male als „absolutes Juwel“ oder „Allzeitfavorit“ bezeichnet. Vor allem überzeugend sei die dichte Atmosphäre, aber auch die Story sei besonders charmant, sodass es fast schon als „Must-Play“ des aktuellen Angebots bei PS Plus gilt – vor allem, wenn man auf klassischen Horror der alten Schule steht. Derweil wird sogar noch ein weiteres Gratis-Juwel bei PlayStation Plus von Fans in den Himmel gehoben, das andere Geschmäcker mehr ansprechen dürfte und sogar für eine „lebensverändernde Erfahrung“ sorgen soll, wenn man seinen Liebhaberinnen und Liebhabern Glauben schenkt.

Quellen: Reddit