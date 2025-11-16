PlayStation Plus: Ultra-beliebter Shooter überrascht Fans mit Gratis-Download – für begrenzte Zeit

Wer über ein Abo bei PlayStation Plus verfügt, kommt in den Genuss diverser Vorteile – wobei die vielen, monatlich neuen Spiele eindeutig als attraktiver Bonus für Spieler*innen auf der Jagd nach Gaming-Nachschub hervorstechen. Jenseits davon steht jetzt Spieler*innen von PUBG: Battlegrounds für ein begrenztes Zeitfenster eine nicht uninteressante Kostenlos-Dreingabe ins Haus.

Begeistert ihr euch für zackig-durchgedrehte Shooter-Action, wird euch das 2017 veröffentlichte PUBG: Battlegrounds kaum unbekannt sein – immerhin tummeln sich hier hunderte Spieler auf einem Inselreich, lassen im schlagkräftigen Battle-Royale-Shooter die Waffen sprechen. Diejenigen, welche ein Abonnement bei PS Plus besitzen, freuen sich dieser Tage über eine bestimmte Sache.

PUBG: Battlegrounds – Exklusives Paket mit PlayStation Plus abstauben

Bevor ihr euch als Abonnent*in von PlayStation Plus und Fan von PUBG: Battlegrounds gierig auf dieses Kostenlos-Schmankerl stürzt, solltet ihr unbedingt eine wichtige Sache bedenken – dieses Angebot ist mit zeitlich gedeckelt. Sprich: Es ist nur bis zum 8. Januar 2026 erhältlich. Und das gilt es einzusacken, nämlich das PUBG – 2025 PlayStation Plus Exclusive-Bundle #4. Wie der Name schon verrät, krallen sich das Teil ausschließlich Mitglieder von PS Plus – und sichern sich Nachstehendes.

Das Exclusive-Bundle setzt sich aus insgesamt vier Bestandteilen zusammen. Erwarten dürft ihr keine epochemachenden Inhalte, dafür bekommt ihr einige schicken, kosmetischen Teile auf die Hand – nämlich: Fünf Jäger-Truhen, fünf Schlüssel, 80 Gutscheine „Schmuggelware“ und einen Pixelkunst-Fallschirm. Berücksichtigt auf jeden Fall auch, dass dieses Paket „nur einmal pro Konto heruntergeladen werden“ kann, wie es euch die Beschreibung im PS Store wissen lässt. Doch wie kommt das Gratis-Päckchen im Store eigentlich an?

Lesetipp: Unser Test zu PUBG: Battlegrounds auf der PlayStation 4

Im PlayStation Store stoßen kosmetischen Inhalte und In-Game-Währung zu PUBG: Battlegrounds auf Wohlwollen – zumindest dann, wenn man sich an der Sternebewertung im Shop orientiert. Schließlich sind 4,65 von 5 Sternen wahrlich keine schmachvolle Bewertung. Einerseits. Andererseits fußt dieselbe Beurteilung auf der Rückmeldung von gerade mal 20 Personen bisher (Stand: 14. November). Übrigens: Die Unterstützung von PUBG für die Konsolengeneration von PlayStation 4 und Xbox One endete am 13. November.

Anders gesagt: Was Spielekonsolen angeht, wird der Battle-Royale-Shooter von Publisher Krafton (inZOI, The Callisto Protocol) nur noch für PlayStation 5 und Xbox Series unterstützt. Ansonsten freuen sich jene unter euch, die Shooter mögen, auf alles rund um Call of Duty: Black Ops 7 – oder fiebern hoffnungslos dem Gespenst Half-Life 3 entgegen.

Quellen: PlayStation Store / Krafton, pubg.com