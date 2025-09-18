PlayStation Plus: Fans begeistert von unterschätztem Gratis-Juwel – das „beste Spiel, das ich je gespielt habe“

Was ist das beste Spiel, das ihr je gespielt habt? Wem es schwerfällt, diese Frage zu beantworten, der ist damit garantiert nicht allein. Doch für so manche Abonnentin und so manchen Abonnenten von PlayStation Plus sieht das ganz anders aus, wird doch jetzt ein Titel empfohlen, den viele womöglich sogar unterschätzen.

Kein Wunder: Das Angebot von Sonys Spiele-Service wächst und wächst, immer neue kostenlose Spiele kämpfen um die Aufmerksamkeit der Mitglieder des Premiumdienstes. Vertraut man den Aussagen eines Fans, ist ein Überraschungs-Hit der vergangenen Jahre aber sogar das „beste Spiel, das ich je gespielt habe“, wie jener jüngst an entsprechender Stelle in einer heißen Diskussion verlauten lässt.

PlayStation Plus: Vergesst die Neuzugänge – Fan zeigt sich jetzt begeistert von diesem Kracher

Okay, zugegeben ist die Frage nach einer Spieleempfehlung seitens Reddit-User*in LegitimatePublic8768 auch eine sehr spezifische: Gesucht wird nach einem Titel, der entspannt zu spielen ist, während man von Zuhause aus arbeitet – so ganz im Hintergrund und als Pausenfüller, wenn sich die Papiere nicht gerade auf der Tischkante stapeln, versteht sich. Ein relaxtes Game, das nicht den vollen Fokus der Aufmerksamkeit abverlangt, aber noch immer genießbar ist also – doch gibt es das im Aufgebot von PlayStation Plus?

Natürlich, sagt die Community und empfiehlt allem voran ein kostenloses Spiel, das nicht gerade zu den acht jüngsten Neuzugängen bei PS Plus zählt. Stattdessen taucht Dave the Diver erneut an die Oberfläche, um seinen Platz als Überraschungs-Hit zu verteidigen. In einem der Kommentare empfohlen, schickt sich das 2023 von Mintrocket veröffentlichte Action-Adventure mit Management-Twist an, für chillige Stunden im Homeoffice zu sorgen. Ganz nebenbei konnte das Projekt den BAFTA Award für Game Design einheimsen, während Dave es sich bei einer User-Wertung von 8,2 auf Metacritic gemütlich macht.

Auch spannend: PlayStation Plus: Überraschender Gratis-Neuzugang begeistert jetzt die Fans – „Absolutes Juwel“

Eine weitere Wortmeldung schließt sich an, laut der Dave the Diver sogar „das beste Spiel“ sei, welches der oder die Kommentierende je gespielt habe. Und das sogar, obwohl die Bosskämpfe missfielen. Dafür spricht auch der überwältigend positive Steam-Score, den sich das Singleplayer-Spiel auf Valves Videospielplattform erkämpft hat. Habt ihr noch nie etwas von Dave gehört, hier der Plot in Kurzform: Ihr begebt euch auf aufregende Tiefseetauchgänge, während ihr am Abend ein gemütliches Sushi-Restaurant betreibt.

Auch wir hatten seinerzeit mit Dave the Diver unseren Spaß, wie unser Test zu einer der größten Überraschungen der vergangenen Jahre beweist. Seitdem hat sich einiges getan, das dahinterstehende Studio Mintrocket bereits sein nächstes Spiel angekündigt, welches allerdings in eine völlig andere Richtung gehen soll.

