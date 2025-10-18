PlayStation Plus: Vergesst GTA 6 – Kostenloser Geheimtipp hat „eine viel bessere offene Welt, als erwartet“

Wer noch vor dem Release von GTA 6 nach etwas frischem Futter für die Konsole sucht, aber nicht so richtig weiß, welcher Titel sich auch wirklich lohnt, wird in Sonys Spieleabonnement garantiert fündig. Denn dieser Tage empfiehlt die Community einen Geheimtipp bei PlayStation Plus, der sich vor allem für Fans offener Welten hervorragend eignet.

Eben jener stammt aus den Reihen Ubisofts und ist mit der Extra-Stufe der PS Plus-Mitgliedschaft sogar kostenlos zu zocken. Vor allem, wenn ihr auf das Grand Theft Auto-Franchise abfahrt, dürfte euch das aktuell gefeierte Game zusagen. Die Rede ist vom 2016 erschienenen Action-Adventure Watch Dogs 2, in welchem ihr in die Rolle von Marcus Holloway schlüpft, der sich in einer fiktionalen Version San Franciscos gegen das System auflehnt…

PlayStation Plus: Fans feiern jetzt Watch Dogs 2 – „wirklich großartig“

Zugegeben: Watch Dogs 2 als Geheimtipp zu bezeichnen, wird seiner positiven Resonanz, die der Hacker-Hit einfahren konnte, nicht wirklich gerecht. Hattet ihr den vor fast einem Jahrzehnt erschienen Action-Ableger nicht auf dem Schirm, wird es aber jetzt höchste Zeit. Ihr werdet beschuldigt, ein Verbrechen begangen zu haben – fälschlicherweise, versteht sich – und seid gezwungen, in den futuristischen Untergrund San Franciscos abzutauchen, wo ihr euch der Hacker- und Aktivistengruppe DedSec anschließt. Aus der Third Person-Perspektive liegt es im über PlayStation Plus verfügbaren Blockbuster nun an euch, das fortschrittliche Überwachungssystem ctOS zu Fall zu bringen.

Damit ihr euch dabei nicht einsam und verloren fühlt, könnt ihr Watch Dogs 2 sogar über einen kooperativen Multiplayer-Modus zocken. Der Wiederspielwert erhöht sich zudem dank verschiedener Möglichkeiten, besonders einprägsame Missionen auf verschiedenen Wegen anzugehen. Gameplay-technisch genießt ihr dabei einen stimmigen Mix aus Rätsel- und Stealth-Passagen, bei denen es auf eure Schleichfertigkeiten ankommt. Garniert mit einer Prise Parcours und ein wenig Nahkampf-Action gelang es Watch Dogs 2, eine respektable Wertung von 82 Punkten auf Metacritic einzufahren.

Dabei greift das Sequel erfolgreich auf, was der Erstling schon gut konnte und ergänzt ihn um einige einzigartige, originelle Spielelemente. Sowohl in Bezug auf die Story als auch vom Gameplay her bis hin zur Abwechslung der einzelnen Inhalte ist einiges geboten, was in einer atemberaubend anzusehenden Kulisse des urbanen Lebens in einer hochmodernen Metropole gipfelt.

Ubisoft hat es geschafft, an die bereits starke Idee des ersten Teils anzuknüpfen, was natürlich zu der Frage führt, ob man diesen gespielt haben muss, um sich in Teil 2 zurechtzufinden. Dies ist dank zweier unterschiedlicher Protagonisten glücklicherweise nicht zwingend nötig. Wollt ihr die volle Erfahrung der Reihe machen, findet ihr Watch Dogs 1 aber ebenfalls bei PlayStation Plus.

Doch wie kommt die Community überhaupt auf das Anarcho-Abenteuer? Die Antwort findet sich in der Frage einer Nutzerin oder eines Nutzers auf Reddit, in welcher nach einem „guten Open World-Spiel […] neben den sehr bekannten wie Ghost of Tsushima oder The Witcher 3“ gesucht wurde. Die Wortmeldungen folgten prompt: „Watch Dogs 2 hat eine viel bessere offene Welt, als ich erwartet hatte. Ich habe den ersten und dritten Teil kaum gespielt, aber ich habe viel Spaß mit dem zweiten Teil“, heißt es hier. Und: „Der zweite Teil war wirklich großartig. Ich habe dafür die Platin-Auszeichnung erhalten“.

Wünscht ihr euch einen noch etwas ausführlicheren Einblick, was euch mit Watch Dogs 2 wirklich erwartet, hilft unser Test euch sicherlich weiter. Für alle anderen empfehlen wir einen Blick auf die acht weiteren kostenlosen Spiele bei PlayStation Plus, die dieser Tage frisch zum Abonnement hinzugefügt wurden.

Quellen: Reddit