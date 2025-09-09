PlayStation Plus: Vorsicht vor diesem Angebot – „was für ein Betrug“

Wer PlayStation Plus nutzt, weiß vermutlich, dass das Abo in drei verschiedenen Kategorien daherkommt: Essential, Extra und Premium. Alle kosten unterschiedlich viel, bieten aber basierend darauf auch mehr oder weniger.

Essential gewährt euch neben dem Multiplayer-Zugang beispielsweise nur die monatlichen Gratis-Spiele, Premium hat gleich noch eine Klassik-Bibliothek im Schlepptau. Ein aktuelles Angebot, euer Essential-Abo auf Premium zu upgraden, solltet ihr allerdings nicht ohne Weiteres annehmen, denn es gibt einiges zu beachten.

PlayStation Plus: Reddit-Nutzer*innen stolpern über neues Angebot

Wie unter anderem Reddit-Nutzer*in dread_fairy berichtet, bekommen einige PlayStation Plus-Abonnent*innen momentan ein auf den ersten Blick attraktiv scheinendes Angebot angezeigt: Mit einem Gutschein-Code könnt ihr euer bestehendes Essential-Abo zu Premium hochstufen, verliert dabei allerdings die Hälfte eurer Tage – aufgerundet. Das ist zwar klar aufgeführt in dem Angebot, verwirrt aber trotzdem einige Mitglieder, die zunächst dachten, ihnen wird hier einfach ein kostenloses Upgrade offeriert.

In den dazugehörigen Threads häufen sich deshalb Beschwerden und Warnungen: Viele erachten das Angebot von Sony als Betrug oder zumindest bewusst konfus gestaltet, um Spieler*innen dazu zu bringen, etwas anzunehmen, ohne vollkommen im Bilde über die Folgen zu sein. „Was für ein Betrug von Sony“, schreibt etwa karl_hungas, wobei die Frage von dread_fairy, ob es sich um ein kostenloses Upgrade handele, zu zusätzlicher Verwirrung geführt haben könnte.

Und zumindest ein bisschen Verlust macht ihr bei dem Angebot auch: Basierend auf zwölf Monaten PlayStation Plus Essential, die mit neun Euro pro Monat insgesamt 108 Euro kosten, bekommt ihr beim Upgrade sechs Monate Premium geboten, die mit siebzehn Euro pro Monat insgesamt nur 102 Euro wert sind. Kein großer Unterschied, aber eben auch kein Nullsummenspiel, bei dem ihr ohne nachzudenken zuschlagen solltet.

Dazu kommt eben auch die Halbierung eurer Abo-Zeit, die nicht jedem schmecken könnte, da ihr so früher wieder zur Kasse gebeten werdet. Es ist also ein zweischneidiges Schwert, über das ihr definitiv gut nachdenken solltet, bevor ihr blind zugreift.

